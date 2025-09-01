क्या आपने अभी तक नहीं कराया अपने बच्चे का आधार अपडेट? जल्द हो जाएगा ब्लॉक, जानिए क्या है नियम

Child Aadhaar Card Update: जब भी सरकारी योजनाओं या स्कूल में प्रवेश की बात आती है, तो आधार कार्ड एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। यह सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि कई सुविधाओं और लाभों का द्वार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे का आधार कार्ड एक निश्चित उम्र के बाद अमान्य हो सकता है? दरअसल, अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल या 15 साल हो गई है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने माता-पिता से अपने बच्चों का आधार कार्ड अपडेट कराने का अनुरोध किया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो आपके बच्चे का आधार कार्ड ब्लॉक हो सकता है।

क्यों है आधार अपडेट करना जरूरी?

UIDAI का कहना है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का बायोमेट्रिक डेटा नहीं लिया जाता है, क्योंकि इस उम्र में उनके बायोमेट्रिक्स (उंगलियों के निशान और आँखों की पुतलियों) में लगातार बदलाव होता रहता है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, तो यह डेटा अपडेट कराना अनिवार्य होता है। इसी तरह, 15 साल की उम्र में भी बायोमेट्रिक डेटा में बदलाव होता है, इसलिए इसे दोबारा अपडेट कराना जरूरी होता है।

यह अपडेट UIDAI की पॉलिसी का हिस्सा है। ऐसा नहीं करने पर, आपके बच्चे का आधार नंबर किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए मान्य नहीं रहेगा।

कैसे करें आधार अपडेट?

अपने बच्चे का आधार अपडेट कराना बहुत आसान है। इसके लिए, आप अपने नजदीकी आधार नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं।

5 साल के बच्चे के लिए:

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का पहचान पत्र।

माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड।

15 साल के बच्चे के लिए:

बच्चे का पिछला आधार कार्ड।

पहचान और पते का प्रमाण (जैसे स्कूल आईडी कार्ड, पासपोर्ट)।

आधार केंद्र पर बच्चे के नए बायोमेट्रिक डेटा (उंगलियों के निशान और आँखों की पुतलियों) को अपडेट किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है।

अगर आपने अभी तक अपने बच्चे का आधार अपडेट नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द करा लें। इस आसान से कदम को उठाकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके बच्चे को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिलता रहे और उनका आधार कार्ड हमेशा वैध रहे।

