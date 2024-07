Hathras stampede: कहां हैं भोले बाबा? सत्संग में 121 की मौत, जानें सत्संग भगदड़ पर 10 ताजा अपडेट

Highlights उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि नारायण साकार हरि उर्फ ​​'भोले बाबा' अभी भी फरार हैं। भोले बाबा के सत्संग में मंगलवार को हाथरस जिले में भगदड़ के दौरान 121 लोगों की मौत हो गई थी। प्रशांत कुमार ने कहा कि पीड़ितों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे।

Hathras stampede: उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि नारायण साकार हरि उर्फ ​​'भोले बाबा' अभी भी फरार हैं। बता दें कि भोले बाबा के सत्संग में मंगलवार को हाथरस जिले में भगदड़ के दौरान 121 लोगों की मौत हो गई थी। एएनआई के अनुसार, पुलिस उपाधीक्षक सुनील कुमार ने कहा कि स्वयंभू बाबा की तलाश में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मैनपुरी जिले के राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में तलाशी अभियान चलाने के बाद भोले बाबा नहीं मिले।

सुनील कुमार ने कहा, "हमें परिसर के अंदर बाबा जी नहीं मिले...वह यहां नहीं हैं..." भगदड़ दोपहर करीब साढ़े तीन बजे तब हुई जब भोले बाबा कार्यक्रम स्थल से निकल रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने घटना की जांच के भी आदेश दिये।

#WATCH | A day after the tragedy, the slippers of the victims lying on the ground where the stampede occurred during a religious event in Uttar Pradesh's Hathras. Forensic experts at the site are collecting evidence as part of the investigation.



CM Yogi Adityanath yesterday… pic.twitter.com/JRQxpL4xx8