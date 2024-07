Hathras ‘satsang’ stampede: 'दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा..', हादसे के बाद 'भोले बाबा' का सामने आया पहला बयान, देखें

Highlights हाथरस सत्संग हादसे के बाद पहली बार सामने आया भोले बाबा का बयान यह बयान ऐसे समय में आया जब उसका करीबी और मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया फिलहाल न्यूज एजेंसी के जरिए उसने कहा कि इसके पीछे जो भी होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी

Hathras ‘satsang’ stampede: हाथरस में सत्संग हादसे के बाद 'भोले बाबा' उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव पहली बार सामने मीडिया के सामने आया और इसके साथ अपने भक्तों अपील की। इसके साथ ही उन्होंने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए विश्वास जताया कि अराजकता के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये भी कहा कि आप सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखें, सब ठीक होगा। गौरतलब है कि यह हादसा 2 जुलाई को घटित हुआ था, जहां करीब 121 लोगों ने सीधे तौर पर जान गंवा दी थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।

भोले बाबा का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब यूपी पुलिस के द्वारा मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर और बाबा का करीबी सेवादार गिरफ्तार कर लिया है। तुरंत बाद ही बाबा का बयान काफी संदेह पैदा करता है, इसलिए अभी मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से मामले में 'भोले बाबा' कच्चा चिट्ठा खुलना बाकी है।

#WATCH | Hathras Stampede Accident | Mainpuri, UP: In a video statement, Surajpal also known as 'Bhole Baba' says, "... I am deeply saddened after the incident of July 2. May God give us the strength to bear this pain. Please keep faith in the government and the administration. I… pic.twitter.com/7HSrK2WNEM