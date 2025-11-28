Haryana: STF ने करनाल समेत कई जिलों में हमले की कोशिश को किया नाकाम, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर को किया गिरफ्तार; विस्फोटक बरामद
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 28, 2025 10:40 IST2025-11-28T10:38:29+5:302025-11-28T10:40:18+5:30
Haryana: पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि वह अपने गिरोह के सरगना नौनी राणा के निर्देश पर किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से कुछ दिन पहले करनाल में विस्फोटक सामग्री लेकर आया था।
Haryana: हरियाणा पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने एक गैंगस्टर को गिरफ्तार कर करनाल और पड़ोसी जिलों में बड़े हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी। आधिकारिक बयान के मुताबिक गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर की पहचान लॉरेंस बिश्नोई-काला राणा/नौनी राणा गिरोह के खूंखार और सक्रिय सदस्य अमर सिंह उर्फ मुच्छ के रूप में की गयी है। उसे 25 नवंबर को करनाल-इंद्री रोड से गिरफ्तार किया गया था। एक विशेष खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ करनाल के प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
वह कई आपराधिक मामलों में वांछित था। उसके पास से एक विदेशी स्वचालित पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए। आरोपी अमर को 26 नवंबर को अदालत में पेश किया गया, जहां से गहन पूछताछ के लिए उसे छह दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि वह अपने गिरोह के सरगना नौनी राणा के निर्देश पर किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से कुछ दिन पहले करनाल में विस्फोटक सामग्री लेकर आया था।
#NewsHeadquarter | हरियाणाSTF की बहुत बड़ी कार्रवाई: लॉरेन्स गैंग का शूटर अमर सिंह गिरफ्तार. 2 किलो RDX के साथ कई IED बरामद #Haryana | @ashutoshjourno | @vikasbhapic.twitter.com/0tOEfYdW3K— NDTV India (@ndtvindia) November 27, 2025
अमर ने खुलासा किया कि उसने करनाल में एक सुनसान जगह पर विस्फोटक छिपा रखा था और हमले के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। एसटीएफ टीम ने बृहस्पतिवार को करनाल की कर्ण झील के पीछे झिंझरी गांव के नजदीक राजमार्ग के पास आरोपियों द्वारा चिह्नित स्थान की खुदाई करके दो हथगोले और एक आईईडी बरामद किया।
फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीम और बम निरोधक दस्ते को तुरंत घटनास्थल पर बुलाया गया, जहां विस्फोटकों को सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार जांच से पता चला है कि यह गिरोह करनाल और आसपास के जिलों में किसी बड़ी हिंसक घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहा था।