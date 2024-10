Haryana-J&K Assembly Election 2024 Result date: 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती?, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में 180 सीट, जानें कब और कहां देखें लाइव नतीजे

Highlights Haryana and J&K Assembly Election 2024 Result date: एजेंटों के साथ सुबह 5 बजे मतगणना केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। Haryana and J&K Assembly Election 2024 Result date: गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। Haryana and J&K Assembly Election 2024 Result date: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुआ।

Haryana and J&K Assembly Election 2024 Result date: हरियाणा (Haryana) (90 सीट) और जम्मू और कश्मीर (Jammu-Kashmir) (90 सीट) विधानसभा चुनाव (Haryana and J&K Assembly Election 2024) के नतीजे कल घोषित किए जाएंगे। दोनों राज्य में 180 विधानसभा सीटें हैं। 8 अक्टूबर को निर्धारित वोटों की गिनती के साथ हरियाणा और जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएगा। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। अधिकारी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एजेंटों के साथ सुबह 5 बजे मतगणना केंद्रों पर पहुंच जाएंगे।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुआ। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान संपन्न हुआ। एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हरियाणा से एग्जिट हो रही है। जम्मू-कश्मीर में हंग विधानसभा हो सकता है। कांग्रेस दोनों राज्य से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। भाजपा नेतृत्व के लिए झटका माना जा रहा है।

Haryana and J&K Assembly Election 2024 Result date: गिनती की प्रक्रिया डाक मतपत्रों से शुरू होगी

अपने-अपने मतगणना टेबल पर तैनात हो जाएंगे। गिनती की प्रक्रिया डाक मतपत्रों से शुरू होगी। दोपहर तक शुरुआती रुझान सामने आने लगेंगे। नतीजों की स्पष्ट तस्वीर दोपहर तक उपलब्ध होने की संभावना है। मतगणना पूरी होते ही प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद आए एग्जिट पोल (चुनाव बाद सर्वेक्षण) के नतीजों में यह संभावना जताई गई है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है तथा 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सत्ता से विदाई हो सकती है। दूसरी तरफ, अधिकतर एग्जिट पोल ने जम्मू-कश्मीर में खंडित जनादेश का अनुमान व्यक्त किया है।

Haryana and J&K Assembly Election 2024 Result date: मतगणना आठ अक्टूबर को होगी

हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बढ़त मिलने की संभावना भी जताई गई है। कुछ एग्जिट पोल ने इस गठबंधन को बहुमत के करीब दिखाया है। हरियाणा में शनिवार को सभी 90 सीट के लिए मतदान संपन्न हुआ। इससे पहले जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में सभी 90 सीट के लिए मतदान हुआ था। मतगणना आठ अक्टूबर को होगी।

‘रिपब्लिक-मैट्रिज’ के एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस को 55-62 सीट तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 18-24 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। इस सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलो) को तीन से छह तथा जननायक जनता पार्टी (जजपा) को शून्य से तीन सीट मिल सकती हैं तथा अन्य के खाते में दो से पांच सीट जा सकती हैं।

Haryana and J&K Assembly Election 2024 Result date: कांग्रेस को 50-58 सीट मिलने और भाजपा को 20-28 सीट मिलने का अनुमान

‘इंडिया टुडे-सी वोटर’ के एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस को 50-58 सीट मिलने और भाजपा को 20-28 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। ‘एक्सिस माय इंडिया-द रेड माइक’ के एग्जिट पोल का अनुमान है कि हरियाणा में कांग्रेस 53-65 सीट हासिल करके 10 साल बाद सत्ता में वापसी कर सकती है।

वहीं, भाजपा को 18-28 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। इनेलो-बसपा गठबंधन को एक से पांच सीट मिलने की संभावना जताई गई है। ‘पीपुल्स पल्स’ के एग्जिट पोल ने हरियाणा में कांग्रेस को 49-60 सीट और भाजपा को 20-32 सीट दी हैं। ‘दैनिक भास्कर’ के सर्वेक्षण के अनुसार, हरियाणा में कांग्रेस को 44-54 सीट तथा भाजपा को 19-29 सीट मिल सकती है।

Haryana and J&K Assembly Election 2024 Result date: नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जम्मू-कश्मीर में बहुमत के करीब पहुंच सकता

इनेलो को एक से पांच तथा अन्य को चार से छह सीट मिलने का अनुमान है। ‘इंडिया टुडे-सी वोटर’ के एग्जिट पोल में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जम्मू-कश्मीर में बहुमत के करीब पहुंच सकता है। इस गठबंधन को 40-48 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है तथा भाजपा के खाते में 27-32 सीट जाने की संभावना जताई गई है।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) को छह से आठ सीट मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ‘एक्सिस माय इंडिया-द रेड माइक’ के एग्जिट पोल के अनुसार, नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को 35-45 सीट मिल सकती है तथा भाजपा के खाते में 24-34 सीट जा सकती हैं। पीडीपी को चार से छह, सांसद इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी को तीन से आठ सीट मिलने की संभावना है।

Haryana and J&K Assembly Election 2024 Result date: जम्मू-कश्मीर में भाजपा को 28-30 सीट मिल सकती हैं

‘रिपब्लिक-मैट्रिज’ के एग्जिट पोल में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में भाजपा को 28-30 सीट मिल सकती हैं तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन के खाते में 31-36 सीट जा सकती हैं। इस सर्वेक्षण में पीडीपी को पांच से सात तथा अन्य को आठ से 16 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है।

‘दैनिक भास्कर’ के सर्वेक्षण में संभावना जताई गई है कि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को 35 से 40 और भाजपा को 20-25 सीट मिल सकती हैं। इसमें पीडीपी को चार से सात और अन्य को 12-16 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। ‘पीपुल्स पल्स’ ने अपने सर्वेक्षण में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को 46-50 सीट मिलने का अनुमान जताया है।

Haryana and J&K Assembly Election 2024 Result date: 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए शनिवार को मतदान हुआ था

उसके सर्वेक्षण के मुताबिक, भाजपा को 23-27 सीट मिल सकती हैं। निर्वाचन आयोग के रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में 67.90 प्रतिशत मतदान हुआ था। सिरसा जिले की ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर सबसे अधिक 80 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए शनिवार को मतदान हुआ था।

वर्ष 2019 के विधानसभा चुनावों में राज्य में 68.31 प्रतिशत मतदान हुआ था, जबकि 2024 के लोकसभा चुनावों में 10 सीटों के लिए यह प्रतिशत 64.8 था। शनिवार रात 11:55 बजे उपलब्ध निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार मतदान 66.96 प्रतिशत रहा था। राज्य में 2.03 करोड़ से अधिक पात्र मतदाता थे।

Haryana and J&K Assembly Election 2024 Result date: कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगट चुनाव लड़ रही हैं

कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा नेता ज्ञान चंद गुप्ता पंचकूला से फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य हिसार जिले की आदमपुर सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। जींद जिले के जुलाना से पहलवान और कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगट चुनाव लड़ रही हैं।

जबकि भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु हिसार के नारनौंद से, जजपा नेता दुष्यंत चौटाला जींद के उचाना कलां से और पूर्व भाजपा नेता रणजीत सिंह चौटाला रानिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। कुल 1,031 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 101 महिलाएं और 464 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। मतगणना आठ अक्टूबर को होगी।

Haryana and J&K Assembly Election 2024 Result date: कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली रवाना

हरियाणा में आठ अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां उनके पार्टी आलाकमान से मुलाकात करने की संभावना है। हुड्डा को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा रात में अपने दिल्ली स्थित आवास पर रुकेंगे।

सूत्रों ने बताया कि सोमवार की दोपहर रोहतक स्थित अपने आवास पर लौटने से पहले हुड्डा पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। हुड्डा के एक करीबी सहयोगी ने बताया कि वह रविवार शाम को रोहतक स्थित अपने आवास से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।

Haryana and J&K Assembly Election 2024 Result date: मतदान शनिवार शाम को समाप्त हो गया

तो हुड्डा ने शनिवार को दोहराया कि पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसके अनुसार “पार्टी विधायकों की राय ली जाएगी, जिसके बाद आलाकमान फैसला करेगा।” यह पूछे जाने पर कि कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो इसके जवाब में हुड्डा ने कहा कि राजनीति ऐसी चीज है कि कोई भी आकांक्षा रख सकता है लेकिन इसके लिए एक तय प्रक्रिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शनिवार शाम को समाप्त हो गया और नतीजे मंगलवार को घोषित किए जाएंगे।

