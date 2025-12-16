हरियाणा सरकारः 23वां जिला हांसी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की घोषणा

Haryana Government: हांसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इसे एक अलग जिले के रूप में घोषित करने वाली अधिसूचना एक हफ्ते के भीतर जारी कर दी जाएगी।

चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हांसी को राज्य का 23वां जिला घोषित किया। हांसी पहले हिसार जिले का हिस्सा था। सैनी ने हांसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इसे एक अलग जिले के रूप में घोषित करने वाली अधिसूचना एक हफ्ते के भीतर जारी कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा, “मैं यह घोषणा करता हूं कि हांसी हरियाणा का 23वां जिला होगा।” मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई अन्य घोषणाएं भी कीं। हरियाणा सरकार ने नौ साल पहले, एक दिसंबर 2016 को अपने 22वें जिले चरखी दादरी के गठन की अधिसूचना जारी की थी।

