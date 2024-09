Haryana Elections 2024: भाजपा ने 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, लिस्ट में प्रदीप सांगवान का नाम, दो मुस्लिम चेहरे भी शामिल

Highlights बीजेपी ने जुलाना सीट से कांग्रेस की विनेश फोगट के खिलाफ कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतारा फिरोजपुर झिरका और पुनाहाना विधानसभा क्षेत्रों से नसीम अहमद और ऐजाज खान भाजपा उम्मीदवार Haryana Asssembly Elections 2024: वहीं, प्रदीप सांगवान बरोदा से चुनाव लड़ेंगे

Haryana Elections 2024:हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने मंगलवार को 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। सत्तारूढ़ पार्टी ने जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगट के खिलाफ कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने फिरोजपुर झिरका और पुनाहाना विधानसभा क्षेत्रों से नसीम अहमद और ऐजाज खान को मैदान में उतारा है। वहीं, प्रदीप सांगवान बरोदा से चुनाव लड़ेंगे।

इससे पहले, भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपने 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया था, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज अंबाला कैंट सीट से चुनाव लड़ेंगे।

भाजपा ने मुख्यमंत्री सैनी का निर्वाचन क्षेत्र बदल दिया क्योंकि वह वर्तमान में करनाल विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे उन्होंने इस साल जून में उपचुनाव में जीता था। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री विज ने अपनी सीट - अंबाला छावनी से टिकट बरकरार रखा, जिस सीट पर उन्होंने 2009 से लगातार तीन बार जीत दर्ज की थी।

Haryana elections | BJP releases its second list of 21 candidates.



Pradeep Sangwan to contest from Baroda. pic.twitter.com/hisVZkD7Ix