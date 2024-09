Haryana Election 2024: कांग्रेस में शामिल विनेश और बजरंग, जानें साथी पहलवान साक्षी मलिक ने क्या कहा?, देखें वीडियो

Highlights Haryana Election 2024 Vinesh Phogat after joining Congress: मैं महिलाओं के साथ खड़ी हूं। Haryana Election 2024 Vinesh Phogat after joining Congress: महिला रेसलर के लिए जी-जान से काम करूंगी। Haryana Election 2024 Vinesh Phogat after joining Congress: विनेश फोगाट ने निजी कारणों का हवाला देकर भारतीय रेलवे से शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया।

Haryana Election 2024 Vinesh Phogat after joining Congress: बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पहलवान और साथी साक्षी मलिक ने कहा कि पार्टी में शामिल होना उनकी निजी पसंद है। मेरा मानना ​​है कि हमें बलिदान देना चाहिए। हमारे आंदोलन को गलत रूप नहीं दिया जाए। मेरे पास भी ऑफर आया था। लेकिन मैं महिलाओं के साथ खड़ी हूं। मेरी ओर से, आंदोलन जारी रहेगा। महिला रेसलर के लिए जी-जान से काम करूंगी। विनेश फोगाट ने निजी कारणों का हवाला देकर भारतीय रेलवे से शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया।

#WATCH | On #BajrangPunia & #VineshPhogat, wrestler #SaksheeMalik says, "...It is their personal choice to join the party. I believe that we should make sacrifices. Our agitation, the fight for women should not be given a wrong impression...From my end, the agitation… pic.twitter.com/zLYsDM88Dg — TIMES NOW (@TimesNow) September 6, 2024

Starting new innings, I want that sportspersons don't have to go through what we went through: Vinesh Phogat after joining Cong — Press Trust of India (@PTI_News) September 6, 2024

कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि नई पारी शुरू करते हुए मैं चाहती हूं कि खिलाड़ियों को वह सब न सहना पड़े जो हम झेल चुके हैं। जब हमें सड़कों पर घसीटा गया तो बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां हमारे साथ खड़ी थीं। विनेश ने एक्स पर लिखा कि भारतीय रेलवे की सेवा करना मेरे जीवन का यादगार और गर्व से भरा समय रहा।

When we were dragged on roads, all parties except BJP stood with us: Vinesh Phogat after joining Congress — Press Trust of India (@PTI_News) September 6, 2024

वह उत्तरी रेलवे में विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) के पद पर कार्यरत थी। उन्होंने आगे लिखा ,‘मैंने रेलवे की सेवा से खुद को अलग करने का फैसला किया है और भारतीय रेलवे के संबंधित अधिकारियों को अपना इस्तीफा भेज दिया है।’ कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि विनेश फोगाट को रेलवे प्रशासन से कारण बताओ नोटिस मिला ; उनका एकमात्र ‘अपराध’ राहुल गांधी से मुलाकात करना था।

विनेश ने लिखा ,‘मैं रेलवे द्वारा देश की सेवा करने का मौका दिये जाने के लिये सदैव भारतीय रेलवे परिवार की आभारी रहूंगी।’ विनेश ने पेरिस ओलंपिक में 50 किलो के स्वर्ण पदक के मुकाबले से ठीक पहले वजन सौ ग्राम अधिक आने के कारण अयोग्य करार दिया गया जिसके बाद उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया था। उनकी अपील को खेल पंचाट ने खारिज कर दिया था।

विनेश ने उत्तरी रेलवे के महाप्रबंधक को लिखे इस्तीफे में लिखा कि मैं अनुरोध करती हूं कि मैं विनेश, पत्नी सोमवीर राठी, इस समय उत्तर रेलवे खेल में ओएसडी के पद पर कार्यरत हूं। निजी कारणों और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकूंगी, इसलिये बिना किसी दबाव के इस्तीफा दे रही हूं। विनेश ने इस्तीफा तुरंत प्रभाव से स्वीकार करने का अनुरोध भी किया है।

