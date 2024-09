Haryana Election 2024: अनिल विज के बयान पर कांग्रेस ने ली चुटकी, चुनाव में नहीं मिलेंगी 10 से ज्यादा सीटें

Highlights Haryana Election 2024: अनिल विज के बयान पर कांग्रेस ने किया कमेंट Haryana Assembly Election 2024: आगामी विधानसभा चुनावों में नहीं मिलेंगी 10 सीटें Haryana Election 2024: फिलहाल, अभी चुनाव होने जा रहे हैं

Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा चुनाव के बीच अंबाला से विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भाजपा हाईकमान से बीते रविवार को अपील की थी कि वरिष्ठता के हिसाब से उन्हें आगामी चुनावी में जीत के बाद सीएम बनाया जाए। हालांकि, अभी तक पार्टी का जो रुख रहा है, उसके हिसाब से भी अगर पार्टी जीतती है तो मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा है कि इस चुनाव में भाजपा 10 सीट से ज्यादा पर जीत नहीं जीत सकती है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बीच पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि अभी तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूं। कहा कि वो वरिष्ठता के लिहाज से काफी सीनियर हैं और करीब 6 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस बात 7वीं बार चुनाव अंबाला विधानसभा से लड़ रहे हैं। उन्होंने अब आगामी चुनाव में अगर पार्टी जीतकर आती है तो उन्हें सीएम बनाया जाए, ये प्रदेश की आवाज के साथ-साथ अंबाला की आवाज है।

हालांकि, उनका बयान ऐसे समय में आया है, जब पार्टी पूरी तरह से स्पष्ट कर चुकी है अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री के तौर नायब सिंह सैनी ही राज्य में सत्ता संभालेंगे।

अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनिल विज (Anil Vij) ने कहा, "मैं हरियाणा (Haryana) में भाजपा का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। मैंने 6 बार चुनाव लड़ा है, लोगों की मांग पर मैं इस बार अपनी वरिष्ठता के दम पर मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। हालांकि यह हाईकमान के हाथ में है कि वे मुझे मुख्यमंत्री बनाते हैं या नहीं। अगर वे मुझे मुख्यमंत्री बनाते हैं तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा।"

हरियाणा (Haryana) में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं इससे पहले सीएम पद के लिए नेताओं का दावा ठोकना शुरू हो गया है। अब बीजेपी (BJP) में भी सीएम पद को लेकर रार हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज (Anil Vij) ने सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि मैं 6 बार का विधायक हूं और सातवीं बार चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता आकर मुझसे मिल रही हैं और अंबाला कैंट की जनता के कहने पर मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मंत्रिमंडल में गृह, स्वास्थ्य, आयुष और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग संभालने वाले विज तब से नाराज हैं जब से पार्टी ने नायब सिंह सैनी को नया सीएम बनाया है। हरियाणा में चुनाव हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी।

