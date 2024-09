Haryana Election 2024: हरियाणा के लिए भाजपा का 20 सूत्रीय घोषणापत्र जारी, जानें प्रमुख बातें

Highlights Haryana Election 2024: भाजपा का घोषणा पत्र जारी हुआ Haryana Election 2024: हालांकि, सभी महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कही Haryana Election 2024: 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी पक्की करने का वादा किया

Haryana Election 2024: केंद्रीय सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के रोहतक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का 'संकल्प पत्र' (घोषणा पत्र) जारी किया। इस दौरान राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, कुलदीप बिश्नोई भी मौजूद रहे।

घोषणा-पत्र प्रमुख बातें

-सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2,100 रुपए दिए जाएंगे।

-आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण भी शामिल है। प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिे उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देने की बात शामिल है।

-भाजपा ने प्रदेशवासियों को वादा किया है कि वे चिरायु-आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज एवं परिवार के 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दिया जाएगा।

-वहीं, 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की बात घोषणा-पत्र में कही गई है।

-2 लाख युवाओं को बिना पर्चे, बिना खर्चे के सरकारी नौकरी पक्की

-5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर एवं नेशनल अप्रेटिंसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड

-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास, भाजपा सत्ता में आएगी तो देने का वादा किया है।

-सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस तथा सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त सुविधा

-हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी

-हर घर गृहणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर

-अव्वल बालिया योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर देने की घोषणा कर दी है।

-हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गौरंटी

-भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण एवं नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत

-भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं एवं फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत

-छोटे पिछड़े समाज की जातियों (36 बिरादरियों) के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग-अलग कल्याण बोर्ड

-डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि

-भारत के किसी भई सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी एवं एससी जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति

-सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की, मुद्रा योजना के अतिरिक्त, 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी

-हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे

-दक्षिण हरियाणा में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क

