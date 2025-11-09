'थार और बुलेट से सारे बदमाश चलते हैं': हरियाणा के DGP ओपी सिंह का बयान वायरल | VIDEO
By रुस्तम राणा | Updated: November 9, 2025 13:46 IST2025-11-09T13:46:53+5:302025-11-09T13:46:53+5:30
शनिवार (8 नवंबर) को गुरुग्राम में रिपोर्टर्स के साथ बातचीत के दौरान की गई उनकी टिप्पणियों ने सोशल मीडिया पर लोगों की राय बांट दी है।
गुरुग्राम: हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) ओपी सिंह ने कुछ खास गाड़ियों, खासकर थार एसयूवी और बुलेट मोटरसाइकिलों को "बदनाम सोच" से जोड़कर एक ऑनलाइन बहस छेड़ दी है। शनिवार (8 नवंबर) को गुरुग्राम में रिपोर्टर्स के साथ बातचीत के दौरान की गई उनकी टिप्पणियों ने सोशल मीडिया पर लोगों की राय बांट दी है।
रोड सेफ्टी और गाड़ियों की प्रोफाइलिंग के बारे में बात करते हुए, राज्य के टॉप पुलिस अधिकारी ने कहा कि हालांकि हर गाड़ी की रूटीन चेकिंग नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ खास तरह की गाड़ियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सिंह ने कहा, “हम सभी गाड़ियों को चेक नहीं करते। अगर यह थार है, तो हम इसे कैसे जाने दे सकते हैं? या अगर यह बुलेट मोटरसाइकिल है... सभी बदमाश लोग ऐसी कारें और बाइक इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी की पसंद आपकी सोच को दिखाती है।”
उन्होंने आगे कहा कि कई थार ड्राइवर, खासकर युवाओं में, खतरनाक ड्राइविंग करते हैं और गाड़ी को स्टेटस सिंबल मानते हैं। “थार सिर्फ एक कार नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है जो कहता है, 'मैं ऐसा ही हूँ'। यह ट्रेंड एक स्टेटस सिंबल बन गया है,” उन्होंने कहा।
सिंह ने एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के बेटे से जुड़ी एक घटना का भी ज़िक्र किया, जिसने कथित तौर पर थार चलाते समय किसी को कुचल दिया था। “वह चाहता है कि उसका बेटा छूट जाए, लेकिन गाड़ी उसके नाम पर रजिस्टर्ड है, इसलिए वही बदमाश है,” सिंह ने कहा, ड्राइवरों और मालिकों दोनों की जवाबदेही पर ज़ोर देते हुए।
बीते कुछ सालों में थार से हुए हादसों के बीच हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह का एक बयान सामने आया है, जो खूब वायरल हो रहा है. हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि "थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं.— NEWS TODAY (@NEWSTODAY215043) November 9, 2025
DGP की बात पर सोशल मीडिया बंटा हुआ है
सिंह की बातें ऑनलाइन तेज़ी से फैल गईं, जिससे कुछ लोग उनके सपोर्ट में आए तो कुछ ने उनकी आलोचना की। कुछ यूज़र्स उनकी बातों से सहमत थे, उन्होंने कहा कि थार और बुलेट लापरवाह ड्राइविंग और पावर के गलत इस्तेमाल की पहचान बन गए हैं। एक यूज़र ने लिखा, "थार और बुलेट गुंडों की पहचान बन गए हैं... उन्हें कंट्रोल करने का DGP का फैसला तारीफ के काबिल है।"
दूसरों ने इस बात पर सवाल उठाया कि यह बात सब पर कैसे लागू होती है। एक और यूज़र ने पोस्ट किया, "बुलेट का इस्तेमाल करके कितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई हैं? मैंने कभी नहीं सुना कि इसका इस्तेमाल मर्डर या चेन स्नैचिंग में हुआ हो।"
यह चर्चा नेशनल हाईवे पर गुरुग्राम एग्जिट पर हाल ही में हुए एक थार एक्सीडेंट के बाद शुरू हुई है, जिसमें छह में से पांच लोगों की मौत हो गई थी, जिससे ऐसी गाड़ियों से होने वाली लापरवाह ड्राइविंग को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं।