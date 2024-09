Haryana Congress Candidate List: 31 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, विनेश फोगाट को टिकट, बजरंग पुनिया 'बेटिकट', देखें कौन कहां से लड़ेगा

Highlights Haryana Congress Candidate List Assembly Polls: कांग्रेस ने 31 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। Haryana Congress Candidate List Assembly Polls: भाजपा ने 67 उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। Haryana Congress Candidate List Assembly Polls: विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गईं।

Haryana Congress Candidate List Assembly Polls: आखिरकार देश के पूर्व रेसलर और ओलंपियन विनेश फोगाट एवं बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। कई दिनों की अटकलों के बाद पुनिया और उनके साथी पहलवान फोगाट कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस ने हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। फोगाट को जालाना सीट से टिकट दिया गया है। केसी वेणुगोपाल ने फोगाट और टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को पार्टी में शामिल करने के कुछ ही घंटों बाद 90 विधानसभा सीटों में से 31 पर घोषणा की।

पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपला-किलोली सीट से टिकट दिया है। करनाल के पूर्व मेयर और सधौरा निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधायक को फिर से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट दिया गया है। बादली के वर्तमान विधायक कुलदीप वत्स 2019 के विधानसभा चुनावों में जीती गई सीट पर फिर से उतारा है।

