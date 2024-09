Haryana Assembly Elections 2024: जजपा विधायक देवेंद्र बबली, संजय कबलाना और सुनील सांगवान भाजपा के साथ, चुनाव आते ही आने-जाने का खेल शुरू, देखें वीडियो

Highlights प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर यह नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मतगणना अब चार अक्टूबर के बजाय आठ अक्टूबर को होगी।

Haryana Assembly Elections 2024: चुनाव आते ही आने जाने का खेल शुरू हो गया। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में जननायक जनता पार्टी (जजपा) के विधायक व पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली सिंह और सुनील सांगवान बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने पर बबली ने कहा कि आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे पीएम मोदी के नेतृत्व और विजन में काम करने का मौका मिलेगा। आने वाला समय बीजेपी पार्टी का है। हमारे पास है (केंद्र में) सरकार बनाई और आने वाले समय में कड़ी मेहनत से हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे।

हम पार्टी द्वारा किए गए कार्यों से जनता को अवगत कराएंगे और बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बीजेपी में शामिल होने पर सुनील सांगवान ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हम पार्टी में कड़ी मेहनत करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी (जजपा) के विधायक व पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली, पार्टी के झज्जर के जिला प्रधान संजय कबलाना तथा पुलिस सेवा से हाल ही इस्तीफा देने वाले सुनील सांगवान ने सोमवार को यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया।

#WATCH | Delhi: On joining BJP, Devender Singh Babli says, "Today I am feeling very proud that I will get a chance to work under the leadership and vision of PM Modi...The coming time is for the BJP party...We have formed a government (at the Centre) and in the upcoming time with… https://t.co/aT1q5XHR4rpic.twitter.com/LTc2FCa9kS