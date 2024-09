Haryana Assembly Election 2024: विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में हुए शामिल, जानें किसे मिलेगा टिकट

Highlights बजरंग पूनिया कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर पहुंचे हैं विनेश फोगाट दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस पहुंचीं हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में शामिल होने से बड़ा बदलाव नजर आ रहा

Haryana Assembly Election 2024: कांग्रेस पार्टी में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया शामिल हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों पहलवानों को शपथ दिलाई है। विधानसभा चुनाव से पहले दोनों खिलाड़ियों के शामिल होने से राजनीति गलियारे में हलचल बढ़ चुकी है।

विनेश फोगाट ने कांग्रेस दफ्तर पहुंचने से पहले सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की जिसके मुताबिक, उन्होंने अपनी रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। विनेश पहले भारतीय रेलवे के तहत कर्मचारी थी लेकिन राजनीति में आने के कारण उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है।

विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद है।

LIVE: Eminent personalities join the Indian National Congress at the AICC HQ.

Vinesh Phogat and Bajrang Punia meet Congress national president Mallikarjun Kharge, in Delhi. Party's general secretary KC Venugopal also present.



Vinesh Phogat arrives at Congress Headquarters in Delhi.

Vinesh Phogat arrives at Congress Headquarters in Delhi.

यह घटनाक्रम 4 सितंबर को नई दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ उनकी हालिया मुलाकात के बाद हुआ है। वरिष्ठ राजनीतिक हस्ती के साथ उनकी चर्चा के बाद इस कदम की व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही थी, जिससे उनके राजनीति में प्रवेश की अटकलें तेज हो गई थीं।

Bajrang Punia arrives at the residence of Congress national president Mallikarjun Kharge, in Delhi.

Bajrang Punia arrived at the residence of Congress national president Mallikarjun Kharge, in Delhi.

पार्टी प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा, "वे (विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया) दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं...उनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी को भारी बढ़ावा मिलेगा।" ..खिलाड़ियों को आगे आना चाहिए क्योंकि हरियाणा युवाओं का राज्य है।''

On speculations around Vinesh Phogat and Bajrang Punia joining Congress, party spokesperson Alok Sharma says, "They(Vinesh Phogat and Bajrang Punia) both are joining the Congress party...The party will get a huge boost from them joining the…

Bajrang Punia arrives at Congress Headquarters in Delhi.

इस बीच, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार ज्ञान चंद गुप्ता ने मीडिया से बात की।

उन्होंने कहा, "यह उनकी व्यक्तिगत पसंद है कि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं। विनेश फोगाट ने देश को गर्व है। बजरंग पुनिया भी बहुत अच्छे पहलवान थे। खेल और राजनीति अलग-अलग चीजें हैं...अगर विनेश फोगाट ने फैसला कर लिया है कि उनका खेल करियर खत्म हो गया है, तो हम राजनीति में आने के उनके फैसले का स्वागत करते हैं...मुझे उम्मीद है कि वे दोनों राजनीति के लिए कुछ अच्छा करेंगे''

On speculations around Vinesh Phogat and Bajrang Punia joining Congress, Haryana Assembly Speaker and BJP candidate from Panchkula Vidhan Sabha seat, Gian Chand Gupta says, "It is their personal choice on whether they want to fight the elections or not. Vinesh Phogat has…

