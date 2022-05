हरियाणा: सड़क किनारे सो रहे 18 मजदूरों पर चढ़ी ट्रक, तीन की मौत, 11 अन्य घायल, ट्रक चालक मौके से फरार

By विशाल कुमार | Published: May 19, 2022 09:33 AM

घटना कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे पर तड़के हुई, जो आसोधा टोल प्लाजा से करीब 2 किलोमीटर दूर है। घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें भयावह दृश्य पलटे हुए ट्रक और प्रवासी मजदूरों के शव दिखाते हैं।

हरियाणा: सड़क किनारे सो रहे 18 मजदूरों पर चढ़ी ट्रक, तीन की मौत, 11 अन्य घायल, ट्रक चालक मौके से फरार