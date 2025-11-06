Hardoi Road Accident: गंगा स्नान करके आ रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 14 लोग घायल

Hardoi Road Accident:कार्तिक पूर्णिमा पर मल्लावां कोतवाली क्षेत्र में बेरिया गंगा घाट पर मेला लगता है जिसमें लखीमपुर और सीतापुर के भी श्रद्धालु आते हैं।

Hardoi Road Accident:  हरदोई जिले में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर स्नान करके वापस जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसकी वजह से 14 श्रद्धालु घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार बुधवार देर शाम हुए इस हादसे के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पर 30 लोग सवार थे, सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जिसमें पांच लोगों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हरदोई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।

पुलिस ने बताया कि मटिया मऊ मार्ग पर सलापुर के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से आगे निकलते समय एक कार ट्रैक्टर के अगले पहिये से टकरा गई जिसकी वजह से यह हादसा हआ। कार्तिक पूर्णिमा पर मल्लावां कोतवाली क्षेत्र में बेरिया गंगा घाट पर मेला लगता है जिसमें लखीमपुर और सीतापुर के भी श्रद्धालु आते हैं।

लखीमपुर और सीतापुर से ट्रैक्टर ट्राली से श्रद्धालु बुधवार को गंगा स्नान के लिए आए थे। देर शाम वे वापस जा रहे थे। 

