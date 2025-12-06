Highlights Hardoi Fire: हरदोई में फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद

हरदोई जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत रामनगर स्थित श्याम जी दोना-पत्तल फैक्ट्री में शनिवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। करीब सुबह 7 बजे उठे घने काले धुएं ने देखते ही देखते आसपास का वातावरण ढक लिया और लोगों में दहशत फैल गई।

घटना की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन सदर से दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। फैक्ट्री में मौजूद ज्वलनशील सामान के कारण आग तेजी से फैलने लगी। जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए सवायजपुर और संडीला से भी एक-एक अतिरिक्त फायर टेंडर बुलाया गया। इस तरह कुल चार दमकल वाहनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग लगते ही फैक्ट्री परिसर से सिलेंडर फटने जैसी तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दीं, जिससे आसपास के घरों और दुकानों में भय का माहौल बन गया। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भिजवा दिया।

Web Title: Hardoi Fire Massive fire breaks out in a disposable plate and bowl factory causing losses worth millions