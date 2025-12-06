Hardoi Fire: हरदोई में फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद

Hardoi Fire: हरदोई में फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद
हरदोई जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत रामनगर स्थित श्याम जी दोना-पत्तल फैक्ट्री में शनिवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
हरदोई जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत रामनगर स्थित श्याम जी दोना-पत्तल फैक्ट्री में शनिवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। करीब सुबह 7 बजे उठे घने काले धुएं ने देखते ही देखते आसपास का वातावरण ढक लिया और लोगों में दहशत फैल गई।
हरदोई के कोतवाली देहात क्षेत्र के रामनगर में दोना–पत्तल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।— India News UP/UK (@IndiaNewsUP_UK) December 6, 2025
आग की लपटें तेजी से फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेती दिखीं।
घटना की जानकारी मिलते ही फायर टेंडर मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटे।@dmhardoi@hardoipolice#HardoiNews#FactoryFire… pic.twitter.com/zsFSYNkScF
घटना की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन सदर से दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। फैक्ट्री में मौजूद ज्वलनशील सामान के कारण आग तेजी से फैलने लगी। जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए सवायजपुर और संडीला से भी एक-एक अतिरिक्त फायर टेंडर बुलाया गया। इस तरह कुल चार दमकल वाहनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया।
#WATCH हरदोई अग्निशमन अधिकारी महेश प्रताप सिंह ने बताया, "सुबह 7:15 पर घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल 2 फायर टेंडर मौके पर भेजे। आग काफी बढ़ चुकी थी। 2 फायर टेंडर और बुलाए गए। आग को बुझाया जा रहा है। जल्द आग पर काबू कर लिया जाएगा।" https://t.co/oBtnck0VQtpic.twitter.com/YuUFAfgNHD— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 6, 2025
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग लगते ही फैक्ट्री परिसर से सिलेंडर फटने जैसी तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दीं, जिससे आसपास के घरों और दुकानों में भय का माहौल बन गया। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भिजवा दिया।