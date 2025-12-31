गुरुग्राम यातायात पुलिसः नशे में वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने निलंबित, 5,400 पुलिसकर्मी तैनात, जानें गाइडलाइन
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 31, 2025 06:36 IST2025-12-31T06:35:16+5:302025-12-31T06:36:08+5:30
Gurugram Traffic Police: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनयेसएस) की धारा 168 के तहत सभी पब, बार, क्लब, रेस्तरां और होटल संचालकों को नोटिस जारी कर निर्देश दिया गया है कि वे नशे में धुत किसी भी व्यक्ति को वाहन न चलाने दें।
Gurugram: नये साल की पूर्व संध्या पर जश्न को बाधारहित सुनिश्चित करने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने जिले में 5,400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनयेसएस) की धारा 168 के तहत सभी पब, बार, क्लब, रेस्तरां और होटल संचालकों को नोटिस जारी कर निर्देश दिया गया है कि वे नशे में धुत किसी भी व्यक्ति को वाहन न चलाने दें। पुलिस ने कहा कि नशे में धुत व्यक्तियों को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित संचालकों की होगी।
अधिकारियों ने बताया कि भारी पुलिस बल के अलावा, सुरक्षा उपकरणों से लैस जवाबी हमला दस्ता, मोटरसाइकिल सवार पुलिस कर्मी, पीसीआर, क्रेन, दमकल और एम्बुलेंस दलों को भी तैनात किया गया है। एमजी रोड, साइबर हब, गोल्फ कोर्स रोड, डीएलएफ फेज-1 और सेक्टर 29 के बाजारों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नशे में वाहन चलाने पर 10000 रुपये जुर्माना और 3 माह डीएल बैन होगा।
इसके अलावा गैलेरिया मार्केट, साउथ पॉइंट मॉल, गुड अर्थ मॉल, ब्रिस्टल चौक और इफ्को चौक पर भी अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने 10 अंतरराज्यीय नाके लगाए हैं। जिले के भीतर कुल 68 विशेष चेकपॉइंट बनाए गए हैं, जिनमें पूर्वी क्षेत्र में 32, पश्चिमी क्षेत्र में 21, दक्षिणी क्षेत्र में आठ और मानेसर क्षेत्र में सात नाके शामिल हैं।
ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए यातायात पुलिस की विशेष ड्यूटी लगाई गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि नये साल 2026 का जश्न मनाने के लिए गुरुग्राम में 22 प्रमुख स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य विभिन्न स्थानों पर भी कार्यक्रम होंगे। पुलिस ने इन आयोजन स्थलों के आसपास वाहनों की पार्किंग के लिए 10 स्थान चिह्नित किए हैं और एमजी रोड पर जश्न मनाने वालों के वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। यातायात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पार्किंग के लिए लेजर वैली के पास, वेस्टिन होटल के सामने और साइबर हब में विशेष स्थान चिह्नित किए गए हैं।
इसके अलावा सेक्टर-29 में उबर कार्यालय के सामने, हुडा जिमखाना, मचान पार्किंग, हुडा ग्राउंड, टैक्सी पार्किंग और केओडी के आसपास भी वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था की गई है। पुलिस द्वारा जारी परामर्श के अनुसार, यात्रियों को केवल निर्धारित स्थानों पर ही वाहन पार्क करने की अनुमति है।
सड़कों पर पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी और सड़क पर खड़े वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। डीसीपी (यातायात) राजेश मोहन ने कहा, "शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच के लिए विभिन्न बिंदुओं पर टीम तैनात रहेंगी। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत इसके लिए 10,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।"
गुरुग्राम पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने कहा, "डीसीपी और एसीपी रैंक के अधिकारियों की निगरानी में पुलिस टीम सुरक्षा और निर्बाध उत्सव सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रों की जांच करेंगी। कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"