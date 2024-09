Gurugram Bike Accident: "इतनी बड़ी घटना, धीमी जांच.., आरोपी भाग सकते", मृतक के भाई ने पुलिस कार्रवाई पर खड़े किए सवाल

Highlights Gurugram: आखिर कैसा कानून है कि पुलिस आरोपियों के लाइसेंस जब्त नहीं कर रही Gurugram Bike Accident: मृतक के भाई ने उठाए पुलिस कार्रवाई पर सवाल Gurugram Bike Accident: घटना बीते रविवार को हुई, लेकिन प्रश्न अभी भी वहीं

Gurugram Bike Accident: गुरग्राम सड़क हादसे में मृत्यु का शिकार हुए अक्षत गर्ग के भाई मयंक गर्ग ने कहा, "वह सुबह 5:30 बजे घर से निकल गया था। उन्होंने आगे बताया कि वो हर रविवार सुबह को बाइक के लेकर ड्राइव करने जाता था। लेकिन, रविवार को कुछ अनहोनी घटी और सुबह 7 बजे फोन आया कि वो काफी सीरियस है और अस्पताल में भर्ती है। जब हम अस्पताल पहुंचे, तो हमें पता चला कि क्या हुआ था। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन उसका (आरोपी) ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया गया।' इसमें पुलिस की स्पष्ट लापरवाही है। वह कैसे रिहा हुआ?"

मृतक अक्षत गर्ग के भाई मयंक गर्ग ने कहा कि पुलिस की लापरवाही और केस में धीमी जांच के चलते आरोपी भाग सकते हैं। इस मामले में हुआ ये था कि रविवार सुबह गलत साइड से आ रही एसयूवी की टक्कर अक्षत गर्ग की बाइक से हुई। हादसा इतना भीषण थी कि अक्षत की हालत गंभीर हो गई थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

