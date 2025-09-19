मणिपुर में असम राइफल्स के वाहन पर बंदूकधारियों ने घात लगाकर हमला किया, 2 जवान शहीद, 5 घायल

By रुस्तम राणा | Updated: September 19, 2025 22:37 IST2025-09-19T22:37:52+5:302025-09-19T22:37:52+5:30

अधिकारियों ने बताया कि यह घात शाम लगभग 5.50 बजे हुआ जब 33 असम राइफल्स के जवानों की एक टुकड़ी इम्फाल पश्चिम स्थित पटसोई कंपनी ऑपरेटिंग बेस से बिष्णुपुर स्थित नाम्बोल कंपनी ऑपरेटिंग बेस की ओर बढ़ रही थी।

Gunmen ambush Assam Rifles vehicle in Manipur, 2 jawans killed, 5 injured | मणिपुर में असम राइफल्स के वाहन पर बंदूकधारियों ने घात लगाकर हमला किया, 2 जवान शहीद, 5 घायल

मणिपुर में असम राइफल्स के वाहन पर बंदूकधारियों ने घात लगाकर हमला किया, 2 जवान शहीद, 5 घायल

इम्फाल: मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के नाम्बोल सबल लेईकाई में राष्ट्रीय राजमार्ग-150 पर भारी हथियारों से लैस उग्रवादियों के एक समूह द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में असम राइफल्स के दो जवान शहीद हो गए और पांच अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि दोनों मृतकों की पहचान नायब सूबेदार श्याम गुरुंग और राइफलमैन रंजीत सिंह कश्यप के रूप में हुई है।

अधिकारियों ने बताया कि यह घात शाम लगभग 5.50 बजे हुआ जब 33 असम राइफल्स के जवानों की एक टुकड़ी इम्फाल पश्चिम स्थित पटसोई कंपनी ऑपरेटिंग बेस से बिष्णुपुर स्थित नाम्बोल कंपनी ऑपरेटिंग बेस की ओर बढ़ रही थी।

नाम्बोल सबल लेईकाई के सामान्य क्षेत्र में, मणिपुर के गैर-अधिसूचित क्षेत्र में राजमार्ग पर अज्ञात आतंकवादियों ने इस टुकड़ी पर घात लगाकर हमला किया। सेना के एक बयान में कहा गया है, "इस कार्रवाई में असम राइफल्स के दो जवान शहीद हो गए और पाँच घायल हो गए, जिन्हें बाद में रिम्स (क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान) ले जाया गया और उनकी हालत फिलहाल स्थिर है।"

घायलों में शामिल एन नॉन्गथॉन ने पत्रकारों को बताया कि लगभग 4-5 हमलावरों ने अचानक उन पर गोलियां चला दीं। पीटीआई के अनुसार, उन्होंने कहा, "हमने तुरंत जवाबी कार्रवाई नहीं की क्योंकि इससे आम लोगों को चोट लग सकती थी, क्योंकि यह कोई सुनसान इलाका नहीं था।"

अभी तक किसी भी समूह ने हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली है। असम राइफल्स के एक बयान में कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने अपराधियों का पता लगाने के लिए व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उग्रवादियों ने राजमार्ग के दोनों ओर अपनी स्थिति बना ली थी और जब असम राइफल्स के जवान वहाँ से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया।

Web Title: Gunmen ambush Assam Rifles vehicle in Manipur, 2 jawans killed, 5 injured

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Assam RiflesAssam Riflesभारतीय सेना