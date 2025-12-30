पहलगाम हमले के बाद पहली बार गुलमर्ग में 100 परसेंट आक्यूपेंसी, कश्मीर में टूरिज्म को जबरदस्त बढ़ोतरी
Kashmir Tour: नए साल के जश्न के लिए गुलमर्ग में लगभग 100 परसेंट आक्यूपेंसी दर्ज होने के साथ, जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने युवा उत्साही लोगों के लिए 14 दिन के इंटीग्रेटेड स्कीइंग प्रोग्राम की घोषणा की है। टूरिज्म विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह प्रोग्राम पहलगाम, सोनमर्ग, दूधपत्थरी और गुलमर्ग जैसी खास जगहों को कवर करेगा, जिसमें अलग-अलग ढलानों और विंटर स्पोर्ट्स की सुविधाओं पर ट्रेनिंग दी जाएगी।
पत्रकारों से बात करते हुए, डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर, सैयद कमर सज्जाद ने बताया कि इस सीजन में विंटर टूरिज्म में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। उनका कहना था कि गुलमर्ग देश की विंटर गेम्स कैपिटल बना हुआ है। पिछले सालों की तरह ही आक्यूपेंसी लगभग 100 परसेंट है।
सज्जाद ने बताया कि इस डेस्टिनेशन की बढ़ती पापुलैरिटी जम्मू कश्मीर केबल कार कार्पोरेशन द्वारा लगाई गई एशिया की सबसे बड़ी ड्रैग लिफ्ट सहित अपग्रेडेड सुविधाओं की वजह से है, जो प्रोफेशनल्स और बिगिनर्स, दोनों के लिए स्कीइंग का अनुभव बेहतर बनाती है।
उन्होंने आगे बताया कि नई ड्रैग लिफ्ट बच्चों और युवा सीखने वालों के लिए एक खास आकर्षण बन गई है। इंटरमीडिएट या प्रोफेशनल स्किल्स वाले लोग कोंडोरी और अफरवत ढलानों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भारत के कुछ सबसे अच्छे इलाके देते हैं।
विभाग, अपनी सर्दियों की पहल के हिस्से के रूप में, जम्मू कश्मीर के विंटर गेम्स एसोसिएशन के साथ एक इंटीग्रेटेड स्कीइंग ट्रेनिंग कोर्स आयोजित कर रहा है। यह पहलगाम, सोनमर्ग, दूधपत्थरी और गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा।
वे बताते थे कि यह 14-दिन का प्रोग्राम बच्चों को 5,000 रुपये की मामूली फीस पर प्रशिक्षित करेगा, जिसमें बोर्डिंग और लॉजिंग शामिल है। हर ट्रेनी को अलग-अलग ढलानों का अनुभव होगा, सोनमर्ग और पहलगाम में बेबी ढलान और गुलमर्ग और अफरवत में प्रोफेशनल ढलान, और उन्हें अलग-अलग जगहों को समझने में मदद मिलेगी।
डायरेक्टर ने कहा कि इस पहल का मकसद विंटर स्पोर्ट्स में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है और साथ ही भविष्य के काम्पिटिशन के लिए एक स्किल्ड पूल बनाना है। वे कहते थे कि हम एक ऐसे दिन की उम्मीद करते हैं जब कश्मीर के कई युवा नेशनल और इंटरनेशनल स्कीइंग काम्पिटिशन में हिस्सा लेंगे। यह ट्रेनिंग उसके लिए हमारी नींव है।
सज्जाद ने बताया कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ-साथ, डिपार्टमेंट कश्मीर में अपने फिजिकल एसेट्स को अपग्रेड कर रहा है और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए युवाओं को रिफर्बिश्ड साइट्स आउटसोर्स कर रहा है।
डायरेक्टर टूरिज्म कहते थे कि इस साल हमारा फोकस तीन चीजों पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और डेस्टिनेशन ग्रूमिंग। इन कोशिशों से, हमें भरोसा है कि आगे टूरिज्म सीजन ज्यादा मजबूत और सस्टेनेबल होगा और कहा कि आने वाले साल के लिए सरकार की तैयारियां पूरे ज़ोरों पर हैं।