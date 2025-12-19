Gujarat: एसआईआर के बाद गुजरात की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 73.7 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए

अहमदाबाद: मुख्य चुनाव अधिकारी हरित शुक्ला ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि राज्य में किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद जारी गुजरात की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 7.37 मिलियन से ज़्यादा नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर को यह प्रक्रिया शुरू होने से पहले गुजरात की वोटर लिस्ट में 5.08 मिलियन वोटर थे, जबकि अब इसमें 43.4 मिलियन वोटर हैं।

बार-बार वेरिफिकेशन और बूथ लेवल एजेंटों और राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ कोऑर्डिनेशन के बावजूद इन लोगों से एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिलने के बाद नामों को हटा दिया गया। बयान में कहा गया है कि मृत वोटरों, जो लोग स्थायी रूप से माइग्रेट हो गए थे, कई जगहों पर रजिस्टर्ड वोटरों और सर्वे के दौरान जिनका पता नहीं चल पाया, उनकी पहचान करने के लिए घर-घर जाकर वेरिफिकेशन किया गया।

शुक्ला ने कहा कि एन्यूमरेशन फॉर्म पूरी तरह से डिजिटाइज़ किए गए थे। इसमें कहा गया है, "हटाए गए 73,73,327 नामों में से, 18,07,278 मृत वोटरों के थे, 40,25,553 उन वोटरों के थे जो स्थायी रूप से शिफ्ट हो गए थे, 9,69,662 अनुपस्थित वोटरों के थे, 3,81,470 डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन के थे और 1,89,364 अन्य कैटेगरी के थे।"

वोटर 18 जनवरी, 2026 तक नाम शामिल करने, सुधार करने या हटाने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। चुनाव अधिकारी नोटिस जारी करने और संबंधित वोटरों की बात सुनने के बाद 10 फरवरी, 2026 तक सभी दावों और आपत्तियों की जांच करेंगे और उनका निपटारा करेंगे। फाइनल वोटर लिस्ट 17 फरवरी, 2026 को पब्लिश की जाएगी।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सभी पोलिंग स्टेशनों, तय जगहों और मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर पब्लिश कर दी गई है। मीडिया स्टेटमेंट के अनुसार, मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को भी उन वोटरों की लिस्ट के साथ कॉपियां दी गई हैं जिनके एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिले थे।

शुक्ला ने बताया कि इस काम में 33 जिला चुनाव अधिकारी, 182 चुनावी रजिस्ट्रेशन अधिकारी, 855 सहायक चुनावी रजिस्ट्रेशन अधिकारी, 50,963 बूथ लेवल अधिकारी, 54,443 बूथ लेवल एजेंट और 30,833 वॉलंटियर शामिल थे।

