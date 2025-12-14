Gujarat: बनासकांठा में भीड़ ने पुलिस और वन विभाग पर किया हमला, 47 अफसर घायल
Gujarat: गुजरात में बनासकांठा जिले के पडलिया गांव में शनिवार को 500 लोगों की भीड़ द्वारा किए गए हमले में पुलिस, वन और राजस्व विभागों के कम से कम 47 अधिकारी घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से 36 को अंबाजी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 11 को बेहतर इलाज के लिए पालनपुर सिविल अस्पताल भेजा गया। हालांकि, उन्होंने हमले के कारणों का खुलासा नहीं किया। यह दूरस्थ स्थान दंता तालुका में स्थित है, जो तीर्थस्थल अंबाजी से 14 किलोमीटर दूर है।
बनासकांठा के जिलाधिकारी मिहिर पटेल ने बताया कि यह घटना अपराह्न करीब ढाई बजे तब हुई जब अधिकारियों की एक संयुक्त टीम वन विभाग के सर्वे नंबर नौ क्षेत्र में नर्सरी और पौधारोपण का काम कर रही थी।
उन्होंने कहा कि अचानक लगभग 500 लोगों की भीड़ ने पत्थरबाजी की और तीर-कमान का इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला कर दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी घायलों की स्थिति स्थिर है।
