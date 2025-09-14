Gujarat: भरूच में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग बुझाने पहुंची दमकल की गाड़िया; आसमान में छाया धुएं का गुबार
By अंजली चौहान | Updated: September 14, 2025 10:47 IST2025-09-14T10:46:31+5:302025-09-14T10:47:36+5:30
Gujarat Fire Accident:
Gujarat Fire Accident: गुजरात के भरूच जिले के जीआईडीसी पनोली स्थित संघवी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में शनिवार को भीषण आग लग गई। दूर से ही धुएँ और लपटों का घना गुबार दिखाई दे रहा था, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।
अधिकारियों ने बताया कि कई दमकल गाड़ियाँ मौके पर पहुँचीं और अग्निशमन अभियान जारी है। आग लगने के कारणों और नुकसान का अभी पता नहीं चल पाया है।
#WATCH | Gujarat: A massive fire broke out in a company at Panoli GIDC in Bharuch. More than 15 fire tenders present at the spot to bring the fire under control. No casualties and injuries reported.— ANI (@ANI) September 14, 2025
(Video Source: Panoli GIDC security agency) pic.twitter.com/js7zglDGi3
यह ताज़ा घटना गुजरात में 2 अप्रैल को बनासकांठा ज़िले के दीसा में लगी एक और भीषण आग के कुछ महीने बाद हुई है। एक गोदाम में चल रही एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट से लगी इस आग में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से कई मध्य प्रदेश के प्रवासी मज़दूर थे।
उस समय मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक ज़ोरदार विस्फोट हुआ जिससे आस-पास के घर हिल गए और धूल और धुआँ आसमान में फैल गया। गोदाम के कुछ हिस्से ढह गए, जिससे मज़दूर मलबे में दब गए, जबकि पुलिस ने बाद में पुष्टि की कि यह इकाई बिना वैध लाइसेंस के और सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करते हुए चल रही थी। इस त्रासदी के बाद फैक्ट्री के मालिक खूबचंद ठक्कर और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया।