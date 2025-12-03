Gujarat: भावनगर में पैथोलॉजी लैब में भीषण आग, बुजुर्गों और बच्चों को बचाने का रेस्क्यू जारी; दमकल की टीमें मौजूद
Gujarat: भावनगर शहर के काला नाला इलाके में स्थित देव पैथोलॉजी लैब में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोग तुरंत हरकत में आए और बच्चों व बुजुर्गों को बचाने में जुट गए। दमकल की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है
Gujarat: गुजरात के भावनगर में बुधवार को एक पैथोलॉजी लैब में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। जिससे वहां रहने वालों और हॉस्पिटल स्टाफ में अफरा-तफरी मच गई और घबराहट फैल गई। कालुभर रोड पर बने इस कॉम्प्लेक्स में कई हॉस्पिटल हैं, जिससे मरीज़ों को गंभीर खतरा हो गया क्योंकि इलाके में घना धुआं फैल गया।
शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, आग अचानक कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में लगी और तेज़ी से बढ़ती गई। जैसे ही बिल्डिंग में घना धुआं भर गया, हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ों और उनके परिवारों में घबराहट फैल गई।
फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने और अंदर फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। शुभम न्यूरो केयर हॉस्पिटल के कई मरीज़ों को बचाया गया, इमरजेंसी टीमों ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए।
घटना कितनी बड़ी थी और मरीज़ों की हालत कितनी खराब थी, इसे देखते हुए घायलों और दूसरे मरीज़ों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए करीब 25 से 30 एम्बुलेंस लगाई गईं। अधिकारियों ने कहा कि लोगों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।
फायरफाइटर्स हालात को काबू में करने के लिए काम कर रहे हैं और दूर से घना धुआं दिखाई दे रहा है। फायर ऑफिसर प्रद्युम्न सिंह जडेजा ने कहा कि आग बेसमेंट में लगी और पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया।
उन्होंने कहा, "हमने स्ट्रेचर और सीढ़ी पर लोगों को बचाया है। हमने अब तक 15-20 लोगों को बचाया है। कोई हताहत नहीं हुआ है। आग बुझाने और कूलिंग का काम चल रहा है। यहां 50 से ज़्यादा फायरफाइटर और 6 फायर ब्रिगेड तैनात हैं।"