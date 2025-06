Ahmedabad plane crash: गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को 21 तोपों की सलामी दी गई,, अमित शाह अंतिम संस्कार में हुए शामिल | Watch

Ahmedabad plane crash: गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का अहमदाबाद विमान हादसे में निधन हो गया था। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। गृह मंत्री अमित शाह भी सोमवार को राजकोट, गुजरात में आयोजित उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। विजय रूपाणी का पार्थिव शरीर आज उनके परिवार को सौंप दिया गया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें 'मिलनसार' और 'लो-प्रोफाइल' के रूप में जाना जाता था, का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अमित शाह के अलावा गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी अंतिम संस्कार में मौजूद थे।

इससे पहले दिन में विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी ने अपने पति को अश्रुपूर्ण विदाई दी। करीबी परिवार के सदस्यों और दोस्तों से घिरी अंजलि अंतिम संस्कार से पहले की रस्मों के दौरान उनके पार्थिव शरीर के पास खड़ी रहीं।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि दी और उनके ताबूत पर पुष्पांजलि अर्पित की। वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगियों के साथ, पटेल अहमदाबाद सिविल अस्पताल के शवगृह में शांत भाव से खड़े थे, जहां रूपाणी के पार्थिव शरीर को सार्वजनिक श्रद्धांजलि के लिए रखा गया था, एएनआई ने बताया। स्वास्थ्य मंत्री रुशिकेश पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद थे।

#WATCH | Rajkot | Former Gujarat CM Vijay Rupani was given a 21-gun salute. The last rites of the former CM are being performed with full state honours.



Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Governor Acharya Devvrat are also present pic.twitter.com/8i0PycBJmI