गुजरात चुनाव 2022: आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की 15वीं लिस्ट, उधना से महेंद्र पाटिल को दिया टिकट

अहमदाबाद:गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी ने शनिवार को उम्मीदवारों की अपनी 15वीं सूची को जारी किया है। ताजा उम्मीदवारों की सूची में तीन कैंडिडेट्स के नाम हैं। आप पार्टी ने सिधपुर से महेन्द्र राजपूत को मैदान पर उतारा है। मातर से ललित परमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि उधना से महेंद्र पाटिल को टिकट दिया है। गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को चुनाव होगा तथा शेष 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को मतगणना होगी।

