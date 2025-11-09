गुजरात एटीएस ने 3 संदिग्धों को किया गिरफ्तार, देशभर में हमले की साजिश रचने का आरोप

Gujarat ATS: एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी हथियारों की अदला-बदली के लिए गुजरात आए थे। इनमें से दो उत्तर प्रदेश और एक आंध्र प्रदेश का है।

गुजरात एटीएस ने 3 संदिग्धों को किया गिरफ्तार, देशभर में हमले की साजिश रचने का आरोप

Gujarat ATS:गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने रविवार को अहमदाबाद से तीन संदिग्धों को हथियार सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया। इन पर देश भर में आतंकवादी हमलों की साजिश रचने का आरोप है। गुजरात एटीएस के अनुसार, तीनों संदिग्ध पिछले एक साल से उनकी नजर में थे।

गुजरात एटीएस ने एक बयान में कहा, "गुजरात एटीएस ने तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। वे पिछले एक साल से गुजरात एटीएस की नजर में थे। तीनों को हथियार सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। वे देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमले करने की योजना बना रहे थे।"

गिरफ्तार किए गए तीन लोगों में से दो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जबकि तीसरा आंध्र प्रदेश का है।

बता दें कि इस साल की शुरुआत में, गुजरात एटीएस ने भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (AQIS) के पाँच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें बेंगलुरु की एक महिला भी शामिल थी, जो कथित तौर पर एक ऑनलाइन आतंकी मॉड्यूल चला रही थी और उसके पाकिस्तानी संपर्कों से संबंध थे।

एटीएस ने आतंकवादी संगठन अल-कायदा से कथित संबंधों के आरोप में बेंगलुरु से 30 वर्षीय महिला समा परवीन को गिरफ्तार किया था। गुजरात एटीएस के पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) सुनील जोशी के अनुसार, महिला को अल-कायदा से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी इस मामले से जुड़े तीन अन्य व्यक्तियों की पहले की हिरासत के बाद हुई है।

23 जुलाई को, एटीएस ने भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (AQIS) से कथित संबंधों वाले चार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिल्ली निवासी मोहम्मद फैक, अहमदाबाद निवासी मोहम्मद फरदीन, अरावली के मोडासा निवासी सेफुल्लाह कुरैशी और उत्तर प्रदेश के नोएडा निवासी जीशान अली के रूप में हुई है।

गिरफ्तारियों की पुष्टि करते हुए, गुजरात एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी ने कहा कि चारों संदिग्धों की गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही थी, जिनके अलकायदा से संबद्ध प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन एक्यूआईएस से जुड़े होने का संदेह है।

उन्होंने बताया कि यह अभियान विशिष्ट खुफिया सूचनाओं और समन्वित निगरानी के आधार पर चलाया गया।

