गुजरात विधानसभा चुनावः एनसीपी ने एकमात्र विधायक कंधाल जडेजा को नहीं दिया टिकट, इस्तीफा देकर सपा में शामिल, कुटियाना से नामांकन दाखिल किया

Highlights एक दिसंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने के आखिरी दिन हुआ। कुल 182 सीट में से 89 सीट पर पहले चरण में मतदान होगा। नामांकन पत्र दाखिल किया लेकिन इस बाद वह सपा उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं।

पोरबंदरः गुजरात में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के एकमात्र विधायक कंधाल जडेजा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने के बाद इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ घंटों बाद ही वह समाजवादी पार्टी (सपा) में शामिल हो गए और अपनी पुरानी सीट कुटियाना से ही नामांकन दाखिल किया।

यह घटनाक्रम एक दिसंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने के आखिरी दिन हुआ। कुल 182 सीट में से 89 सीट पर पहले चरण में मतदान होगा। कुटियाना में भी पहले चरण में मतदान होगा सपा की गुजरात इकाई के महासचिव रामसेवक साहनी ने कहा, "राकांपा से इस्तीफा देने के बाद, जडेजा औपचारिक रूप से अखिलेश यादव नीत सपा में शामिल हो गए और उन्होंने हमारे टिकट पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है।" जडेजा ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने सोमवार को फिर नामांकन पत्र दाखिल किया लेकिन इस बाद वह सपा उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं।

#GujaratAssemblyPolls : The only MLA of NCP in the #Gujarat, Kandhal Jadeja has resigned from the party, Jadeja’s resignation came after #NCP refused to give him the mandate on Kutiyana seat in Porbandar.@NewIndianXpress@TheMornStandard@santwana99pic.twitter.com/YjQIQWhfLI