गुजरात एटीएस की बड़ी कामयाबी, अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन से जुड़े 4 लोगों को पोरबंदर से किया गिरफ्तार

पोरबंदर:गुजरात पुलिस के आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) ने गुजरात के तटीय शहर पोरबंदर से एक विदेशी नागरिक सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन से जुड़े हैं, जिन्हें शनिवार को गुजरात एटीएस ने धर दबोचा।

दरअसल, एटीएस की एक विशेष टीम पिछले कुछ दिनों से पोरबंदर और आसपास के इलाकों में विशेष अभियान के लिए सक्रिय थी। एएनआई के अनुसार, अपने अभियान के दौरान एटीएस ने आतंकवादी संगठन से जुड़े एक विदेशी नागरिक सहित चार लोगों को हिरासत में लिया।

जानकारी के अनुसार, यह पता चला है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों से संबंध हैं। एटीएस के अभियान का नेतृत्व डीआईजी दीपेन भद्रन कर रहे थे, जो अन्य अधिकारियों के साथ कल से पोरबंदर में हैं।

गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते के डीआईजी दीपेन भद्रन सहित अधिकारियों का एक बड़ा काफिला पोरबंदर में है। अधिकारियों का काफिला पोरबंदर स्थित स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) के दफ्तर पहुंचा, जहां एटीएस ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन पूरा कर लिया है।

