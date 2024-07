कई राज्यों के बदले गए राज्यपाल, ओम प्रकाश माथुर भेजे गए सिक्किम, इन्हें मिली राजस्थान की कमान

Highlights राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति की संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्ति किया गया विजय शंकर को मेघालय का नया गर्वनर बनाया गया

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। फिलहाल ये पत्र राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अब राजस्थान में कलराज मिश्र की जगह अब नए गर्वनर हरिभाऊ किसनराव बागडे होंगे। दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया है।

दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्ति किया गया है। वहीं, जिश्नु देव वर्मा तेलंगाना के नए राज्यपाल होंगे। दूसरी ओर विश्व भूषण हरिचंदन को हटा दिया गया और अब उनकी जगह रामेन डेका छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं।

