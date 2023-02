विदेश से आने वाले यात्रियों को भारत सरकार ने दी राहत, चीन समेत 5 देशों के विमानों में यात्रा करने वालों को नहीं भरना होगा 'एयर सुविधा पत्र'

Highlights भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन की जारी चीन, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया से आने वाले यात्रियों को एयर सुविधा फॉर्म नहीं भरना होगा हालांकि, 2 फीसदी यात्रियों को रैडिंग टेस्टिंग जारी रहेगी

नई दिल्ली: भारत सरकार ने एशियाई देशों से आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए नए नियमों की घोषणा की है। ये फैसला कोविड के मामलों में आई गिरावट के बाद लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, 13 फरवरी से सरकार एयर सुविधा पोर्टल पर प्रस्थान से पहले कोविड परीक्षा परिणाम और स्व-घोषणा पत्र अपलोड करने को बंद कर देगी।

अब चीन, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान, हांगकांग, और दक्षिण कोरिया से भारत आने वाले यात्रियों को एयर सुविधा फार्म नहीं भरना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा नागरिक उड्डयन सचिव को पत्र लिखकर सूचना दी गई कि अब सरकार को कोविड प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए हवाई सुविधा घोषणापत्र की अब आवश्यकता नहीं है।

