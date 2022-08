India Ki Udaan: गूगल ने देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर ‘इंडिया की उड़ान’ परियोजना शुरू की, जानिए इसके बारे में

Highlights ‘इंडिया की उड़ान’ परियोजना 75 वर्षों में भारत की अटूट और अमर भावना पर आधारित है गूगल ने 2022 के लिए अपनी लोकप्रिय ‘डूडल4गूगल’ प्रतियोगिता की भी घोषणा की प्रतियोगिता की थीम ‘अगले 25 वर्षों में मेरा भारत होगा...’ है जिसमें पहली से 10वीं कक्षा के छात्र हिस्सा ले सकते हैं

नयी दिल्लीः भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। इस खास मौके पर गूगल ने आजादी के 75 साल के सफर में हासिल की गई अहम उपलब्धियों को समेटते हुए एक ऑनलाइन परियोजना शुरू की है, जिसमें समृद्ध अभिलेखागार और कलात्मक चित्रण के जरिये देश की कहानी बयां की गई है।

‘गूगल आर्ट्स एंड कल्चर’ द्वारा शुरू की गई परियोजना ‘इंडिया की उड़ान’ देश की उपलब्धियों का जश्न मनाती है और यह ‘इन 75 वर्षों में भारत की अटूट और अमर भावना पर आधारित है।’ केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और संस्कृति मंत्रालय तथा गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित सुंदर नर्सरी में आयोजित एक समारोह में इसका आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया।

