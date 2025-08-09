Goods Train Derail: झारखंड में पटरी से उतरी मालगाड़ी, रेल सेवाएं प्रभावित
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 9, 2025 10:33 IST2025-08-09T10:30:16+5:302025-08-09T10:33:27+5:30
Goods Train Derail: झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में चांडिल के पास शनिवार तड़के एक मालगाड़ी के 20 से अधिक डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे दक्षिण पूर्व रेलवे के चांडिल-टाटानगर खंड के बीच ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मालगाड़ी के पटरी से उतरने की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक (आद्रा मंडल) विकास कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण चांडिल के आसपास ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं। उन्होंने कहा कि ट्रेन सेवा बहाल करने का काम जारी है और विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है।
🚨 बड़ी खबर 🚨— Jharkhand Rail Users (@JharkhandRail) August 9, 2025
आज सुबह-सुबह चांडिल रेलवे स्टेशन के पास दो मालगाड़ियां आपस में भिड़ने की सूचना है!
सभी ट्रेनों की आवाजाही ठप 🚉❌
राहत और बचाव कार्य जारी।#trainaccident#Jharkhand#IndianRailwayspic.twitter.com/eQWKdkY2pT
वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक ने बताया कि कई रेलगाड़ियों का या तो मार्ग बदल दिया गया है या उन्हें बीच में ही रोक दिया गया है या रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 20894 पटना-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस, 28181 टाटानगर-कटिहार एक्सप्रेस, 28182 कटिहार-टाटानगर एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है।