Goods Train Derail: झारखंड में पटरी से उतरी मालगाड़ी, रेल सेवाएं प्रभावित

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 9, 2025 10:33 IST2025-08-09T10:30:16+5:302025-08-09T10:33:27+5:30

Goods Train Derail: झारखंड के सेरीकेला-खरसावां में मालगाड़ी पटरी से उतरी, रेल सेवाएं प्रभावित

Goods train derails in Jharkhand train services affected | Goods Train Derail: झारखंड में पटरी से उतरी मालगाड़ी, रेल सेवाएं प्रभावित

Goods Train Derail: झारखंड में पटरी से उतरी मालगाड़ी, रेल सेवाएं प्रभावित

Goods Train Derail: झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में चांडिल के पास शनिवार तड़के एक मालगाड़ी के 20 से अधिक डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे दक्षिण पूर्व रेलवे के चांडिल-टाटानगर खंड के बीच ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मालगाड़ी के पटरी से उतरने की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक (आद्रा मंडल) विकास कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण चांडिल के आसपास ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं। उन्होंने कहा कि ट्रेन सेवा बहाल करने का काम जारी है और विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक ने बताया कि कई रेलगाड़ियों का या तो मार्ग बदल दिया गया है या उन्हें बीच में ही रोक दिया गया है या रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 20894 पटना-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस, 28181 टाटानगर-कटिहार एक्सप्रेस, 28182 कटिहार-टाटानगर एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। 

Web Title: Goods train derails in Jharkhand train services affected

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :indian railwaysTrain AccidentRailway Policeभारतीय रेलरेल हादसा