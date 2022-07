गोवा संकटः नेता प्रतिपक्ष के पद से माइकल लोबो को हटाया गया, दिनेश गुंडू राव बोले-पूर्व सीएम कामत बीजेपी के साथ मिलकर रच रहे साजिश

Highlights गोवा में कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई है और दलबदल कर दिया गया है। दिनेश गुंडू राव ने कहा कि नए नेता का चुनाव होगा। दलबदल के खिलाफ कानून द्वारा जो भी कार्रवाई होगी, पार्टी विरोधी कार्य किया जाएगा।

पणजीः महाराष्ट्र के बाद गोवा में कांग्रेस पार्टी पर संकट देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने कहा कि कांग्रेस की गोवा इकाई के नेता माइकल लोबो और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत भाजपा के साथ मिलकर पार्टी के खिलाफ साजिश रच रहे थे।

दिनेश गुंडू राव ने कहा कि कांग्रेस ने गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से माइकल लोबो को हटा दिया है। कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमारे ही कुछ नेताओं ने भाजपा के साथ यह साज़िश रची थी कि गोवा में कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई है और दलबदल कर दिया गया है।

Both these people had been working in total coordination with BJP. One person- Digambar Kamat- did it to safeguard his own skin because so many cases are against him& the other person- Michael Lobo- for the sake of power&position. BJP wants to finish Opposition:AICC Goa in-charge pic.twitter.com/lqVs8M526G