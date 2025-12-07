गोवा अग्निकांड: मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, सीएम प्रमोद सावंत ने ₹5 लाख मुआवज़े की घोषणा की

पणजी:गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को एक हाई-लेवल मीटिंग की, जिसमें नॉर्थ गोवा के अप्रोरा में बिर्च बाय रोमियो लेन नाम के नाइट क्लब में रविवार सुबह लगी आग में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए सख्त सज़ा, मजिस्ट्रेट जांच और मुआवज़े की घोषणा की गई। मीटिंग के बाद गोवा के सीएम ने कहा, “डीजीपी को दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें क्लब के मालिक, मैनेजर और परमिशन देने वाले लोग शामिल हैं।”

मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और आईजीपी, राज्य के सेक्रेटरी, रेवेन्यू कलेक्टर और नॉर्थ SP समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। आगे उठाए जाने वाले कदमों पर कमेंट करते हुए, सावंत ने कहा, “मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SP साउथ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर फोरेंसिक वाली कमेटी के ज़रिए प्रोसेस में हुई गलतियों के बारे में मैजिस्ट्रल जांच करने और एक हफ्ते के अंदर सरकार को रिपोर्ट देने का फैसला किया है।”

उन्होंने आगे कहा, “इस कमिटी ने ऐसी सभी जगहों के लिए एक एसओपी बनाया है ताकि यह पक्का हो सके कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। एसडीएमए ने सभी क्लब, रेस्टोरेंट और दूसरी कमर्शियल जगहों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जहां ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है, ताकि वे सही परमिशन और ज़रूरी सुरक्षा नियमों के साथ काम कर सकें।”

#WATCH | Fire at a restaurant in North Goa’s Arpora, claiming 25 lives | Goa CM Pramod Sawant says, "The ex-gratia amount of Rs 5 lakhs will be provided to the next of kin of the deceased, and Rs 50,000 for the injured will be sanctioned through the SDRF fund. The government… pic.twitter.com/lvylOuZh98 — ANI (@ANI) December 7, 2025

उन्होंने बताया कि सरकार ने घटना की जांच के लिए साउथ गोवा कलेक्टर, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के डिप्टी डायरेक्टर और फोरेंसिक लैबोरेटरी के डायरेक्टर की एक कमेटी भी बनाई है। कमिटी एक हफ़्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सीएम ने कहा कि सरकार ने ऐसे उपाय किए हैं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

उन्होंने कहा कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के सभी नाइटक्लब और दूसरी जगहों को एक एडवाइज़री जारी की जाएगी जिसमें उनसे सुरक्षा के पुख्ता उपाय करने को कहा जाएगा। सावंत ने कहा कि जिन सरकारी अधिकारियों ने क्लब को चलने दिया -- भले ही उसने कई नियमों का उल्लंघन किया हो -- उन्हें दिन में सस्पेंड कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अधिकारी बिना परमिशन के चलने वाले क्लबों और उन जगहों का भी ऑडिट करेंगे जहां बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है। रविवार देर रात लगी आग में कम से कम 25 लोगों की जान चली गई, जिनमें से चार की पहचान टूरिस्ट और चौदह अन्य स्टाफ मेंबर के तौर पर हुई है।

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और गोवा के अरपोरा में आग लगने की घटना में मारे गए हर व्यक्ति के परिवार वालों को ₹2 लाख की मदद देने का ऐलान किया। घायलों को प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से ₹50,000 दिए जाएंगे।

Web Title: Goa fire tragedy: Magisterial probe ordered, CM Pramod Sawant announces ₹5 lakh compensation