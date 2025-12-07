Goa Club Fire: गोवा समेत दुनिया भर में नाइट क्लब की आग में जली कई जिंदगियां, जानें

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 7, 2025 15:16 IST2025-12-07T15:16:10+5:302025-12-07T15:16:42+5:30

Goa Club Fire: एक पर्यटक ने बताया कि दहशत के मारे लोग नीचे रसोई में चले गए, जहाँ कुछ लोग कर्मचारियों के साथ फँस गए, हालाँकि कई लोग बच गए। क्लब जल्द ही आग की चपेट में आ गया, और ताड़ के पत्तों से बनी इसकी इमारत आसानी से आग की चपेट में आ गई।

Goa Club Fire Many lives lost in nightclub fires across world including Goa Learn more | Goa Club Fire: गोवा समेत दुनिया भर में नाइट क्लब की आग में जली कई जिंदगियां, जानें

Goa Club Fire: गोवा समेत दुनिया भर में नाइट क्लब की आग में जली कई जिंदगियां, जानें

Goa Club Fire: उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब में शनिवार देर रात लगी भीषण आग ने कम से कम 25 लोगों की जान ले ली। इस घटना ने इस साल मार्च में उत्तर मैसेडोनिया के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग से जुड़ी उस भयावह घटना की याद दिला दी जिसमें 62 लोगों की मौत हुई थी। 

पिछले एक दशक में ऐसी कुछ अन्य बड़ी घटनाएं इस प्रकार हैं : 

अक्टूबर 2015: रोमानिया के बुखारेस्ट स्थित ‘कोलेक्टिव नाइट क्लब’ में आग लगने से 64 लोगों की मौत हो गई। बैंड ‘गुडबाय टू ग्रेविटी’ के प्रदर्शन के दौरान आतिशबाजी से क्लब के ज्वलनशील पॉलीयूरेथेन फोम में आग लग गई। आग तेजी से फैल गई। 

दिसंबर 2016: कैलिफोर्निया के ओकलैंड में ‘घोस्ट शिप’ गोदाम में लगी आग में 36 लोगों की जान चली गई। ओकलैंड के इतिहास की सबसे भीषण आग एक इलेक्ट्रॉनिक संगीत और नृत्य पार्टी के दौरान लगी थी। 

जनवरी 2022: कैमरून के याओंडे स्थित एक नाइट क्लब में आग लगने से 16 लोगों की मौत हो गई। क्लब में शैंपेन परोसे जाने के दौरान जलाए गए पटाखों के कारण आग लगी। 

जनवरी 2022: इंडोनेशिया के पश्चिमी पापुआ प्रांत के सोरोंग नाइट क्लब में आग लगने से 19 लोगों की मौत हो गई। क्लब को इमारत के अंदर दो समूहों के बीच झड़प के कारण जला दिया गया था। 

अगस्त 2022: बैंकॉक, थाईलैंड के ‘माउंटेन बी’ नाइट क्लब में आग लगने से 23 लोगों की जलकर मौत। संभवतः शॉर्ट सर्किट या विद्युत प्रणाली में किसी समस्या के कारण आग लगी। 

अक्टूबर 2023: स्पेन के मर्सिया में एक नाइट क्लब परिसर में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई। आग संभवतः बिजली की खराबी के कारण लगी थी। 

अप्रैल 2024: इस्तांबुल के मास्करेड नाइट क्लब में आग लगने से 29 लोगों की मौत हो गई। आग उस समय लगी जब क्लब नवीनीकरण कार्य के लिए बंद था। 

मार्च 2025: उत्तरी मैसेडोनिया के एक नाइट क्लब में आग लगने से 62 लोगों की मौत हो गई। आग तब लगी जब घर के अंदर आतिशबाजी की चिंगारी छत से टकराई और उसमें आग लग गई। 

Web Title: Goa Club Fire Many lives lost in nightclub fires across world including Goa Learn more

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :goaGoa PoliceFire Accidentगोवाअग्निकांड