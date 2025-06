गोवा: स्वास्थ्य मंत्री के निलंबन आदेश पर विरोध के बाद मुख्यमंत्री ने रद्द किया CMO का सस्पेंशन

पणजी: रविवार को गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने नाटकीय घटनाक्रम में घोषणा की कि गोवा मेडिकल कॉलेज के कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर (सीएमओ) डॉ. रुद्रेश कुर्तीकर को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे के पहले के आदेशों के बावजूद निलंबित नहीं किया जाएगा। यह निर्णय राणे और डॉ. कुर्तीकर के बीच सार्वजनिक टकराव के बाद लिया गया है, जिसने राज्य के चिकित्सा समुदाय में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है।

यह विवाद शनिवार, 8 जून को शुरू हुआ, जब स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे निरीक्षण के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज गए थे। सीएमओ डॉ. रुद्रेश कुर्तीकर के खिलाफ एक मरीज को इंजेक्शन देने से कथित तौर पर मना करने की शिकायत मिलने पर, राणे ने अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों के सामने डॉक्टर पर हमला बोल दिया।

घटना का वीडियो फुटेज, जो जल्द ही वायरल हो गया, में राणे डॉ. कुर्तीकर पर चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पर लापरवाही और गैर-पेशेवर होने का आरोप लगा रहे हैं। वीडियो में, राणे एक बुजुर्ग महिला को इंजेक्शन देने से कथित तौर पर मना करने के लिए डॉक्टर को डांटते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उन्होंने डॉ. कुर्तीकर को बेहद आक्रामक तरीके से डांटते हुए कहा, "आप गरीबों की सेवा करने के लिए डॉक्टर हैं... मैं आपको निलंबित कर रहा हूं।" इसके बाद उन्होंने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को डॉक्टर को तुरंत उनके कर्तव्यों से मुक्त करने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें बहाल नहीं किया जाएगा।

मंत्री राणे ने डॉ. कुर्तिकर से जिस तरह बातचीत की, उस पर विभिन्न चिकित्सा संघों की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। गोवा एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (GARD) ने इस घटना की निंदा की और इसे सार्वजनिक अपमान और डॉक्टर का मनमाना निलंबन बताया। एसोसिएशन ने निलंबन आदेश को तत्काल वापस लेने, राणे से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने और घटना की निष्पक्ष जाँच की माँग की।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) गोवा ने भी राणे के व्यवहार की निंदा की और इसे डॉक्टर पर "भावनात्मक हमला" बताया। उन्होंने निलंबन की निष्पक्षता पर सवाल उठाया और मामले की जाँच की माँग की। इसके अलावा, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने इस घटना पर अपनी "गहरी पीड़ा" व्यक्त की और राणे पर अपने पद का दुरुपयोग करने और चिकित्सा नैतिकता को कमज़ोर करने का आरोप लगाया।

प्रतिक्रिया के जवाब में, मंत्री विश्वजीत राणे ने अपने कार्यों का बचाव करते हुए सोशल मीडिया पर एक संदेश पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक असहाय बुजुर्ग महिला के बचाव में काम किया, जिसे कथित तौर पर चिकित्सा देखभाल से वंचित किया गया था। राणे ने कहा, "मैं जिस चीज के लिए माफी नहीं मांगूंगा, वह है एक ऐसे मरीज के लिए खड़ा होना, जिसे देखभाल से वंचित किया गया था।"

इस मामले में तब नया मोड़ आया जब मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने मामले की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री राणे से सलाह-मशविरा करने के बाद सावंत ने स्पष्ट किया कि डॉ. कुर्तिकर को निलंबित नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सीएम ने गोवा के लोगों को आश्वासन दिया कि उन्होंने राणे के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है और स्थिति की समीक्षा की है।

सावंत ने कहा, "मैंने गोवा मेडिकल कॉलेज में इस मुद्दे की समीक्षा की है और स्वास्थ्य मंत्री के साथ चर्चा की है। मैं गोवा के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि डॉ. रुद्रेश कुर्तिकर को निलंबित नहीं किया जाएगा।"

