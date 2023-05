Go First: एयरलाइन की 28 विमानें खड़ीं, यात्रियों को लौटाया जाएगा टिकट का पैसा, कहा- असुविधा के लिए माफी मांगते हैं

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 3, 2023 09:46 AM

एयरलाइन ने उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी है। कहा-हम जो भी सहायता दे सकते हैं, वह देंगे और उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

Go First: एयरलाइन की 28 विमानें खड़ीं, यात्रियों को लौटाया जाएगा टिकट का पैसा, कहा- असुविधा के लिए माफी मांगते हैं

Next