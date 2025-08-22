गयाजी पिंडदान के लिए जाना जाता?, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर लालू यादव ने कसा तंज

By एस पी सिन्हा | Updated: August 22, 2025 15:25 IST2025-08-22T15:24:26+5:302025-08-22T15:25:16+5:30

संवैधानिक संस्थाओं को नियंत्रित करने और बिहार को गरीब और अपराध से त्रस्त बनाने वाली डबल इंजन की सरकार का पिंडदान करें।

Gayaji known Pind Daan Lalu Yadav takes dig PM Narendra Modi's visit | गयाजी पिंडदान के लिए जाना जाता?, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर लालू यादव ने कसा तंज

file photo

Highlightsगयाजी पिंडदान के लिए जाना जाता है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाजी आए हैं।परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।

पटनाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गयाजी और बेगूसराय दौरे को लेकर बिहार में मुख्य विपक्षी दल राजद ने तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी के दौरे को राजद ने "राजनीतिक पिंडदान" करार दिया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट जारी कर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि गयाजी पिंडदान के लिए जाना जाता है।

उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाजी आए हैं तो बिहार को स्पेशल स्टेटस न देने, गरीबों-पिछड़ों को वोट अधिकार से वंचित करने के विचार, संवैधानिक संस्थाओं को नियंत्रित करने और बिहार को गरीब और अपराध से त्रस्त बनाने वाली डबल इंजन की सरकार का पिंडदान करें।

बता दें कि पीएम मोदी ने गयाजी में राज्य के लिए लगभग 13 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। राजद जहां पीएम मोदी के हर कदम को चुनावी स्टंट बता रही है।

वहीं एनडीए इसे विकास यात्रा का हिस्सा बता रही है। यह दौरा न केवल विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा भी है।

Web Title: Gayaji known Pind Daan Lalu Yadav takes dig PM Narendra Modi's visit

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bihar Assembly Election 2025Lalu Prasad YadavNarendra Modiबिहार विधानसभा चुनाव 2025लालू प्रसाद यादवनरेंद्र मोदी