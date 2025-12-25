ओडिशा में माओवादियों का नेतृत्व करने वाला गणेश उइके मुठभेड़ में मारा गया, उसके सिर पर था ₹1 करोड़ का इनाम

भुवनेश्वर: माओवादी सेंट्रल कमेटी का सदस्य गणेश उइके, जो ओडिशा में माओवादी ऑपरेशन्स के इंचार्ज था, राज्य के कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों की एक जॉइंट टीम के साथ रात भर चली मुठभेड़ में मारा गया। बुधवार को शुरू हुए इसी ऑपरेशन में कंधमाल जिले में पांच माओवादी भी मारे गए।

गणेश उइके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया-माओवादी की सेंट्रल कमेटी के बचे हुए छह सदस्यों में से एक था और उसके सिर पर कुल ₹1.1 करोड़ का इनाम था। पुलिस ने बताया कि 69 साल के उइके ओडिशा में एक्टिव सबसे सीनियर माओवादी ऑपरेटिव थे और उनका मारा जाना इस इलाके में नक्सली कमांड स्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा झटका है।

ओडिशा के एडिशनल जनरल ऑफ़ पुलिस (एंटी-माओवादी ऑपरेशंस), संजीव पांडा ने कहा, "गणेश माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे और कई ज़ोन में हथियारों वाली गतिविधियों की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में उनकी अहम भूमिका थी। सेंट्रल कमेटी के सदस्य होने के अलावा, उन्हें रूपा, राजेश तिवारी, चमरू और पक्का हनुमंतु जैसे नामों से भी जाना जाता था।"

पांडा ने कहा कि उइके, जो ओडिशा में बैन संगठन का नेतृत्व कर रहा था, तेलंगाना के नलगोंडा जिले के चेंदुर मंडल का रहने वाला था। पांडा ने आगे कहा, "वह ओडिशा में काम करने वाला एकमात्र सेंट्रल कमेटी सदस्य था।"

स्पेशल इंटेलिजेंस विंग (SIW) से मिली टिप पर कार्रवाई करते हुए, राज्य पुलिस की 20 स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) यूनिट, दो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) टीमों और एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) टीम ने मिलकर कंधमाल के चाकपाड पुलिस स्टेशन इलाके और गंजाम जिले के सीमावर्ती इलाकों में रामभा जंगल रेंज में एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया।

पुलिस ने बताया कि गुरुवार को गोलीबारी खत्म होने के बाद, इलाके की बड़े पैमाने पर तलाशी में चार माओवादियों – दो पुरुष और दो महिलाओं – के शव मिले। बुधवार को कोटगढ़ की एक मोबाइल SOG टीम ने भी दो माओवादियों को मार गिराया। पुलिस ने उनकी पहचान सुकमा जिले के रायगड़ा एरिया कमेटी के एरिया कमेटी सदस्य बारी उर्फ ​​राकेश और बीजापुर जिले के सप्लाई दलम (BGN) के प्लाटून सदस्य अमृत के रूप में की है।

इस साल, केंद्रीय समिति के नौ सदस्य, जिनमें छत्तीसगढ़ में चार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में दो-दो और ओडिशा में एक सदस्य शामिल हैं, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं। मारे गए केंद्रीय समिति के सदस्य हैं-रामचंद्र रेड्डी उर्फ ​​जयराम उर्फ ​​चलपति, गौतम उर्फ ​​सुधाकर, मोडेम बालकृष्ण, राजू दादा उर्फ ​​कट्टा रामचंद्र रेड्डी, कोसा दादा उर्फ ​​कादरी सत्यनारायण रेड्डी, सहदेव सोरेन उर्फ ​​प्रवेश, विवेक उर्फ ​​प्रयाग मांझी, माडवी हिडमा, मेट्टूरी जोगा राव उर्फ ​​टेक शंकर।

