Gandhi Jayanti 2025: महात्मा गांधी से जुड़े इन तथ्यों के बारे में नहीं जानते होंगे आप, जानिए यहां दिलचस्प बातें

Gandhi Jayanti 2025:भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्तूबर को पूरे देश में बापू को याद किया जाता है और उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें नमन किया जाता है। गाँधी जयंती का वार्षिक उत्सव अग्रणी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी - महात्मा गांधी जी की स्मृति में केंद्रित है।

2 अक्टूबर, 1869 को जन्मे गाँधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, जिनके अहिंसक तरीकों का दुनिया भर के लोगों ने अनुसरण और सराहना की है, ने भारत को एक स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जैसे-जैसे हम गांधी जयंती 2025 मनाने की तैयारी कर रहे हैं, गांधी जयंती के महत्व और इसे कैसे मनाया जाए, इसके बारे में आपको जो कुछ भी जानना आवश्यक है, वह सब यहां दिया गया है।

गांधी जयंती और महात्मा गांधी से जुड़े 10 रोचक तथ्य

1- अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस

भारत में गांधी जयंती को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र (UN) ने उनके जन्मदिन, 2 अक्टूबर, को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है। यह घोषणा 15 जून 2007 को की गई थी, जो वैश्विक स्तर पर उनकी अहिंसा की विचारधारा के सम्मान को दर्शाती है।

2- गांधी जी के अंतिम शब्द और राम नाम

माना जाता है कि नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारे जाने पर उनके अंतिम शब्द "हे राम" थे। उनके पूरे जीवन में 'राम नाम' उनके लिए एक नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक था।

3- नोबेल शांति पुरस्कार

आश्चर्यजनक रूप से, महात्मा गांधी को कभी भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि, उन्हें 1937, 1938, 1939, 1947 में और उनकी हत्या से कुछ दिन पहले 1948 में नामांकित किया गया था। नोबेल समिति ने बाद में स्वीकार किया कि यह उनकी सबसे बड़ी चूक में से एक थी।

4- गांधी जी का डाक टिकट

गांधी जी की मृत्यु के 21 साल बाद, 1969 में, ब्रिटेन ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। यह तथ्य इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था।

5- साबरमती आश्रम का शुरुआती नाम

1915 में, जब गांधी जी भारत लौटे और उन्होंने अहमदाबाद के पास आश्रम की स्थापना की, तो उसका शुरुआती नाम सत्याग्रह आश्रम था। बाद में, जब इसे साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया, तब इसका नाम साबरमती आश्रम पड़ा।

6- दक्षिण अफ्रीका में वकालत और शाकाहार

गांधी जी ने अपनी वकालत की पढ़ाई लंदन में की, लेकिन उनका वास्तविक राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता का सफर दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ। यहीं उन्होंने नस्लीय भेदभाव का सामना किया और अहिंसा तथा सत्याग्रह के अपने सिद्धांतों को विकसित किया। लंदन में रहते हुए, वह एक शाकाहारी समाज के सदस्य भी थे।

7- सरकारी अवकाश

गांधी जयंती उन तीन राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है जिन्हें पूरे भारत में अनिवार्य रूप से मनाया जाता है। अन्य दो हैं - स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)।

8- टाइम पत्रिका का 'मैन ऑफ द ईयर'

महात्मा गांधी को 1930 में टाइम पत्रिका ने 'मैन ऑफ द ईयर' चुना था। यह उनकी विश्वव्यापी पहचान और दांडी मार्च के दौरान नमक सत्याग्रह के प्रभाव को दर्शाता है।

9- चरखा और खादी का महत्व

गांधी जी ने चरखा को केवल कपड़े बनाने के एक साधन के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने खुद ही सूत कातकर खादी के कपड़े पहनने को प्रोत्साहन दिया, जो ब्रिटिश मिलों के कपड़ों का बहिष्कार था।

10- गांधी जी की मातृभाषा और हस्ताक्षर

गांधी जी की मातृभाषा गुजराती थी। इसके बावजूद, वह हिंदी, अंग्रेजी, और तमिल सहित कई भाषाओं में धाराप्रवाह थे। वह अपने जीवन के दौरान हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते थे।

गाँधी जयंती हमें पिछले 70 से अधिक वर्षों में स्वतंत्र भारत की यात्रा और इस यात्रा में महात्मा गांधी जी की भूमिका को याद करने का अवसर प्रदान करती है। यह हमें न केवल उनके योगदान को स्वीकार करने, बल्कि भारत को बेहतर बनाने के लिए अपने दैनिक जीवन में उनकी शिक्षाओं का पालन करने का भी एक आदर्श अवसर प्रदान करती है।

ऐसे समय और युग में जहाँ हिंसा चरम पर है और आशा की किरण दिखना मुश्किल है, गाँधी जयंती हमें यह याद रखने का एक बेहतरीन मौका देती है कि अहिंसा में शक्ति है और शांति को चुनना ही जीवन का बेहतर तरीका है। इस दिन दुनिया भर में कई विशेष गाँधी जयंती कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महात्मा गाँधी जी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।

