By अंजली चौहान | Updated: October 2, 2025 08:05 IST2025-10-02T08:03:24+5:302025-10-02T08:05:00+5:30

Gandhi Jayanti 2025: प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शांति, सादगी और सेवा के उनके आदर्शों को विकसित भारत के निर्माण के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में रेखांकित किया।

Gandhi Jayanti 2025: पीएम मोदी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन, कहा, 'हम उनके बताए रास्ते पर चलते रहेंगे'

Gandhi Jayanti 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया और उन्हें याद किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने एक भावपूर्ण संदेश साझा किया, जिसमें एक बेहतर, विकसित भारत के निर्माण में गांधीजी की स्थायी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला गया।

एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "गांधी जयंती प्रिय बापू के असाधारण जीवन को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है, जिनके आदर्शों ने मानव इतिहास की दिशा बदल दी।"

अपने संदेश में, प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि कैसे गांधीजी के मूल्य भारत के एक विकसित भारत - एक विकसित, आत्मनिर्भर राष्ट्र जो प्रत्येक नागरिक का उत्थान करता है - बनने की यात्रा के लिए आधारभूत हैं।

उन्होंने आगे लिखा, "उन्होंने दिखाया कि कैसे साहस और सादगी महान परिवर्तन के साधन बन सकते हैं। वे सेवा और करुणा की शक्ति को लोगों को सशक्त बनाने के आवश्यक साधन मानते थे। हम एक विकसित भारत के निर्माण के अपने प्रयास में उनके बताए मार्ग पर चलते रहेंगे।"

गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस

हर साल 2 अक्टूबर को, दुनिया इतिहास के महानतम नेताओं में से एक, महात्मा गांधी के जन्मदिन को याद करती है। भारत में इस दिन को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, जबकि दुनिया भर में इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वैश्विक दिवस की स्थापना 2007 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 140 से अधिक देशों के समर्थन से की गई थी।

इस विशेष दिन का एक अनूठा अर्थ है - यह भारत के इतिहास से गहराई से जुड़ा है, साथ ही एक सार्वभौमिक संदेश भी देता है जो हर जगह के लोगों को प्रभावित करता है। संयुक्त राष्ट्र में, इस दिन को ऐसे भाषणों और कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है जो गांधी की शिक्षाओं को आज की समस्याओं से जोड़ते हैं। हाल के वर्षों में, इन संदेशों ने दुनिया भर में हो रहे कई संघर्षों पर ध्यान केंद्रित किया है और हमें याद दिलाया है कि सत्य और अहिंसा में गांधी का विश्वास किसी भी हथियार से अधिक शक्तिशाली है।

भारत में, लोग राजघाट (गांधी स्मारक) जाकर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर और उनके आदर्शों का प्रचार करने वाले सार्वजनिक अभियानों में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये गतिविधियाँ केवल प्रतीकात्मक नहीं हैं—इनने वास्तविक कार्यों को प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए, स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता पर गांधीजी के विचारों से प्रेरित था। इसी प्रकार, खादी और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना उनकी आत्मनिर्भरता में आस्था को दर्शाता है।

अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एक राष्ट्रीय श्रद्धांजलि और एक वैश्विक अनुस्मारक दोनों है। यह दर्शाता है कि गांधीजी का संदेश आज भी प्रासंगिक है—हमें हिंसा के बजाय शांति, विभाजन के बजाय संवाद और भय के बजाय करुणा को चुनने की याद दिलाता है।

