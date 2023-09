Video: सेल्फी, ठहाके, किसी के साथ गलबहियां, देखें जी20 के दौरान मोदी के वर्ल्ड लीडर्स के साथ खूबसूरत लम्हें

Highlights 10 सितंबर तक चले समिट के दौरान गेस्ट्स का शानदार स्वागत, द्विपक्षीय बैठकें हुईं जी20 समिट के सेशन्स, राष्ट्रपति मुर्मू के गाला डिनर और फिर मेहमानों की रवानगी जैसे कई इवेंट्स हुए कई ऐसे लम्हें थे जिसे सिर्फ मीडिया या लोगों ने ही नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी ने भी शेयर किया

नई दिल्ली: भारत में आयोजित हुए जी20 शिखर सम्मेलन समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके सफल आयोजन से देश-दुनिया में भारत की प्रशंसा हो रही है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, वैश्विक संस्थाओं के प्रमुखों ने इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। हालांकि रूस और चीन के राष्ट्रपति सम्मेलन में नहीं पहुंचे। भारत ने जिस तरह से इस वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की चर्चा उस पर भी हो रही है।

10 सितंबर तक चले समिट के दौरान गेस्ट्स का शानदार स्वागत, द्विपक्षीय बैठकें, जी20 समिट के सेशन्स, राष्ट्रपति मुर्मू के गाला डिनर और फिर मेहमानों की रवानगी जैसे कई इवेंट्स हुए। इस दौरान कई ऐसे लम्हें थे जिसे सिर्फ मीडिया या लोगों ने ही नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी ने भी शेयर किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूरे इवेंट के दौरान कई तस्वीरें साझा कीं।

सोमवार को एनएनआई ने भी जी20 शिखर सम्मेलन 2023 की एक वीडियो को पोस्ट किया है। जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ औपचारिक-अनौपचारिक रूप से मुलाकात कर रहे हैं। यहां पीएम मोदी किसी के साथ सेल्फी ले रहे हैं तो किसी के साथ ठहाके मारकर हंस रहे हैं और किसी के साथ गलबहियां (गले-मिलते) करते नजर आ रहे हैं।

9 सितंबर को डिनर के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने अपनी पत्नी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी ली। तो वहीं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की लॉन्चिंग के बाद इटली की पीएम मेलोनी के साथ देश के प्रधानमंत्री मुस्कान के साथ बातचीत करते नजर आए।

