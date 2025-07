नीरव मोदी का भाई नेहल अमेरिका में गिरफ्तार, पीएनबी घोटाला में नाम

Highlights देश के इतिहास में सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है। धारा 120-बी और 201 के तहत आपराधिक साजिश का है। अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में वांछित है।

न्यूयार्कः भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। यह गिरफ्तारी 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में शामिल व्यक्तियों को न्याय के कटघरे में लाने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण विकास को चिह्नित करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया है कि भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को अमेरिकी अधिकारियों ने 4 जुलाई, 2025 को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने कहा, "प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत प्रत्यर्पण अनुरोध के अनुसरण में गिरफ्तारी की गई है।" अमेरिकी अभियोजन पक्ष द्वारा दायर की गई शिकायत के अनुसार, प्रत्यर्पण की कार्यवाही दो मामलों में की जा रही है।

Nehal Modi arrested in US on request of CBI, ED



