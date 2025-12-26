जान्हवी कपूर से लेकर काजल अग्रवाल तक..., सेलेब्स ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर खोचा मोर्चा

Bangladesh Lynching:बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही हिसंक घटनाओं में हिंदुओं की हत्या सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस घटना का असर भारत में देखने को मिल रहा है जहां हिंदुओं के सपोर्ट में लोग बांग्लादेश का विरोध कर रहे हैं। वहीं, कई भारतीय सेलेब्रिटीज़ ने बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की मॉब लिंचिंग पर जवाबदेही की मांग की है, जहां अगले साल की शुरुआत में आम चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर हिंसा के बीच तनाव बना हुआ है।

ढाका से कुछ दूर मैमनसिंह में पिछले हफ्ते 30 साल के गारमेंट फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। एक वायरल वीडियो में, भीड़ को इस बर्बरता का जश्न मनाते देखा गया, जब दास के नग्न शरीर को एक पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई, इस घटना से पूरे दक्षिण एशिया में सदमे की लहर दौड़ गई।

इस घटना को "अमानवीय और बर्बर" बताते हुए, सेलेब्रिटीज़ ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की बढ़ती चिंताओं पर हिंदुओं को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, जहां इस्लामी भीड़ बेकाबू हो गई है, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में तोड़फोड़ कर रही है और हिंदुओं को निशाना बना रही है।

जान्हवी कपूर ने किया रिएक्ट

इंस्टाग्राम पर "दीपू चंद्र दास" शीर्षक वाली एक लंबी पोस्ट में, एक्ट्रेस जान्हवी कपूर ने इसे "पाखंड" बताया जब बांग्लादेश में ऐसी बर्बरता गुस्सा नहीं जगा पाती। उन्होंने कहा, "बांग्लादेश में जो हो रहा है वह बर्बर है। यह नरसंहार है, और यह कोई अकेली घटना नहीं है। अगर आपको उसकी अमानवीय सार्वजनिक लिंचिंग के बारे में नहीं पता है, तो इसके बारे में पढ़ें, वीडियो देखें, सवाल पूछें। और अगर इन सबके बावजूद आपको गुस्सा नहीं आता है, तो यह ठीक इसी तरह का पाखंड है जो हमें पता चलने से पहले ही हमें खत्म कर देगा। हम दुनिया के दूसरे छोर पर होने वाली चीज़ों पर रोते रहेंगे जबकि हमारे अपने भाई-बहनों को जलाकर मार दिया जाएगा।"

उन्होंने सांप्रदायिक उग्रवाद की निंदा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, लोगों से "सांप्रदायिक गोलीबारी" में खोई निर्दोष जिंदगियों के लिए आवाज उठाने का आग्रह किया।

होमबाउंड' स्टार ने आगे कहा, "किसी भी रूप में सांप्रदायिक भेदभाव और उग्रवाद, चाहे हम पीड़ित हों या अपराधी - इसकी निंदा की जानी चाहिए और इसे खत्म किया जाना चाहिए, इससे पहले कि हम अपनी इंसानियत भूल जाएं। हम मोहरे हैं जो मानते हैं कि हम एक अदृश्य रेखा के दोनों ओर रहते हैं। इसे पहचानें। और खुद को ज्ञान से लैस करें ताकि आप उन बेगुनाह जिंदगियों के लिए आवाज़ उठा सकें जो इस सांप्रदायिक हिंसा में लगातार खत्म हो रही हैं और आतंकित हो रही हैं।"

काजल अग्रवाल ने किया पोस्ट

हिंदी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी हिट फिल्मों के लिए जानी जाने वाली काजल अग्रवाल ने बांग्लादेश में बढ़ते इस्लामी कट्टरपंथ के कारण डर में जी रहे हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी पर "सभी की नज़रें बांग्लादेश के हिंदुओं पर" वाला पोस्टर शेयर किया।

पोस्टर में एक आदमी को आग लगाकर पेड़ से लटका हुआ दिखाया गया था, जो दास की लिंचिंग का एक विज़ुअल रेफरेंस था। उस पर लिखा था, "हिंदुओं जागो, चुप्पी तुम्हें नहीं बचाएगी।"

एक्ट्रेस और पूर्व सांसद जया प्रदा ने कहा कि जिस क्रूरता से दास को मारा गया, उससे उनका दिल खून के आंसू रो रहा है। अपने वीडियो मैसेज में, वह अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करती दिख रही हैं, क्योंकि उन्होंने मॉब लिंचिंग को हिंदू धर्म पर हमला बताया और इस पर चुप्पी पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा, "आज मैं बहुत दुखी हूं, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, यह सोचकर कि बांग्लादेश में किसी इंसान के साथ इतनी क्रूरता कैसे की जा सकती है। एक बेगुनाह हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। उन्होंने न सिर्फ उसे मारा, बल्कि पेड़ से बांधकर आग लगा दी। क्या यह नया बांग्लादेश है? यह सामान्य हिंसा नहीं है; यह मॉब लिंचिंग है। यह हिंदू धर्म पर हमला है। हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं पर हमला किया जा रहा है, हम कब तक चुप रहेंगे? हम धर्मनिरपेक्षता के नाम पर चुप हैं, हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, हमें वहां के लोगों की मदद करनी चाहिए... हमें मिलकर उनके लिए न्याय पाने की कोशिश करनी चाहिए।"

एक्टर मनोज जोशी, जो हेरा फेरी में अपनी भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, ने कहा, "जब गाजा या फिलिस्तीन में कुछ होता है तो सब आगे आते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में एक हिंदू को मारा जाता है, तो यह बहुत दुख की बात है कि कोई आगे नहीं आता। समय इसका जवाब देगा।"

सिंगर टोनी कक्कड़ के नए गाने, "चार लोग" में दास की लिंचिंग का सीधा ज़िक्र किया गया है, जिसमें लोगों से धार्मिक भेदभाव छोड़ने की अपील की गई है। यहां हिंदी बोलों का मोटा-मोटा अनुवाद दिया गया है: "आइए दीपू चंद्र दास के बारे में बात करें और ज़िम्मेदार लोगों से सवाल पूछें। क्या धर्म के नाम पर मारना सही है? हिंदू-मुस्लिम या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भगवान यह देखकर रो रहे हैं... उसने (दास) अपनी जान गंवा दी और लोगों को इस बारे में बात करनी चाहिए।"

दास की पीट-पीटकर हत्या से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की चिंताएँ बढ़ गई हैं, हालांकि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इसे एक अलग घटना बताकर कम करने की कोशिश की है। पुलिस ने अब तक इस लिंचिंग के सिलसिले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है।

दास पर लगाए गए ईशनिंदा के आरोप भी झूठे साबित हुए हैं, क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी की हो जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हों। इसी बात की पुष्टि करते हुए, बांग्लादेश पुलिस ने कहा कि दास पर लगाए गए आरोप का कोई गवाह नहीं है, जो चुनावों के नज़दीक आने पर अल्पसंख्यकों को जानबूझकर निशाना बनाने की ओर इशारा करता है।

