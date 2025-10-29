डोनाल्ड ट्रंप को मंडुए की रोटी या बिस्कुट खाते हुए नहीं देखूंगा, तब तक बूढ़ा नहीं होउंगा, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा-मैदान नहीं छोड़ेंगे

Highlights तब तक के लिए मैंने बूढ़ा होने से इनकार कर दिया है। बिस्कुट नहीं खाएंगे, तब तक वह बूढ़े नहीं होंगे और मैदान नहीं छोड़ेंगे।

देहरादूनः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुधवार को मंडुआ (एक मोटा अनाज) की वकालत करते हुए अनूठे अंदाज में अपने राजनीतिक विरोधियों को संदेश दिया कि वह अभी बूढ़े नहीं होंगे। चमोली जिले के गैरसैंण में ‘लोक संस्कृति एवं कृषि विकास मेले’ में अपने संबोधन में रावत ने कहा, ‘‘मैंने यह तय कर लिया है कि जब तक मैं व्हाइट हाउस में (अमेरिका के राष्ट्रपति) डोनाल्ड ट्रंप को मंडुए की रोटी या बिस्कुट खाते हुए नहीं देखूंगा, तब तक के लिए मैंने बूढ़ा होने से इनकार कर दिया है।’’

रावत ने मंगलवार को भी रुद्रप्रयाग जिले के जखोली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि जब तक ट्रंप मंडुए का बिस्कुट नहीं खाएंगे, तब तक वह बूढ़े नहीं होंगे और मैदान नहीं छोड़ेंगे। हालांकि, रावत ने कहा कि वह ऐसा मजाक के रूप में कह रहे हैं लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को इस अंदाज में संदेश देना उनकी चिर परिचित शैली है।

पारंपरिक पहाड़ी खेती और उत्पादों का जिक्र करते हुए रावत ने कहा कि उन्होंने सालों पहले ही कहा था कि हीन भावना से देखे जाने वाले मंडुए, काला भट और झंगोरे को कल दुनिया ‘हमारी पहचान के प्रतीक’ के रूप में सलाम करेगी ।

Web Title: former Uttarakhand CM Harish Rawat said not grow old until see Donald Trump eating Mandua roti or biscuits not leave field