'पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने हाफिज सईद से मुलाकात के लिए उन्हें धन्यवाद दिया था' : यासीन मलिक के दावे ने मचाई सनसनी
By रुस्तम राणा | Updated: September 19, 2025 17:56 IST2025-09-19T17:55:48+5:302025-09-19T17:56:00+5:30
नई दिल्ली: आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में चौंकाने वाले दावे किए हैं। मलिक ने आरोप लगाया है कि 2006 में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ उनकी मुलाकात भारत के खुफिया ब्यूरो (आईबी) के कहने पर हुई थी, न कि उनकी अपनी पहल पर। मलिक ने कहा कि यह मुलाकात एक गुप्त शांति प्रक्रिया का हिस्सा थी और बाद में इसे आतंकवादी समूहों से उनकी निकटता के सबूत के रूप में गलत तरीके से पेश किया गया।
पाकिस्तान तक पहुँच बनाने में आईबी की कथित भूमिका
मलिक के अनुसार, आईबी के तत्कालीन विशेष निदेशक वीके जोशी ने 2005 के कश्मीर भूकंप के बाद उनकी पाकिस्तान यात्रा से पहले दिल्ली में उनसे मुलाकात की थी। कथित तौर पर उनसे न केवल पाकिस्तानी राजनेताओं, बल्कि सईद जैसे आतंकवादी नेताओं से भी बातचीत करने को कहा गया था ताकि शांति प्रयासों को विश्वसनीय बनाया जा सके। मलिक ने कहा कि सईद ने बाद में जिहादी समूहों की एक सभा आयोजित की, जहाँ उसने एक भाषण दिया जिसमें आतंकवादियों से शांति और सुलह अपनाने का आग्रह किया गया।
मनमोहन सिंह का कथित जवाब
मलिक के हलफनामे का सबसे सनसनीखेज हिस्सा उनका यह दावा है कि नई दिल्ली लौटने के बाद, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन की मौजूदगी में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जानकारी देने के लिए कहा गया था। मलिक ने आरोप लगाया कि सिंह ने कट्टरपंथी नेताओं से संपर्क करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दिया और उन्हें "कश्मीर में अहिंसक आंदोलन का जनक" तक बताया।
मलिक ने कहा कि इससे उनके कार्यों को सरकारी मंजूरी का पता चलता है, और उन्होंने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से आतंकवादियों से संपर्क करने की कोशिश की थी। मलिक ने यह भी बताया कि कैसे वी.पी. सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक की सरकारों ने उन्हें कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बातचीत में शामिल किया था। अगर उनके दावे सच हैं, तो 2006 में भारत की गुप्त शांति रणनीति और अलगाववादियों तक पहुँच पर गंभीर चिंताएँ पैदा होती हैं।
NIA ने आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में मृत्युदंड की मांग की
यह हलफनामा ऐसे समय में सामने आया है जब दिल्ली उच्च न्यायालय 2017 के आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में यासीन मलिक की आजीवन कारावास की सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड करने की राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की अपील पर विचार कर रहा है। अदालत ने मलिक को 10 नवंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया है। 2022 में, मलिक ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उस समय, निचली अदालत ने फैसला सुनाया था कि उसका मामला मृत्युदंड के लिए आवश्यक "दुर्लभतम" श्रेणी की सीमा को पूरा नहीं करता है।
एनआईए के आरोपों में मलिक पर हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन और शब्बीर शाह जैसे लोगों के साथ कश्मीर में अशांति भड़काने के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। इस बीच, यूएपीए न्यायाधिकरण ने जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) पर प्रतिबंध को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, तथा इस बात पर जोर दिया है कि अलगाववाद या अलगाववादी विचारधाराओं को बढ़ावा देने वाले संगठनों को कोई रियायत नहीं दी जा सकती।