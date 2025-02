Former NCP MLA Tukaram Bidkar: एनसीपी पूर्व विधायक तुकाराम बिडकर की अकोला में सड़क दुर्घटना में मौत

Highlights Former NCP MLA Tukaram Bidkar: भाजपा के अमरावती मंडल के नेता और कार्यकर्ता एकत्र हुए थे। Former NCP MLA Tukaram Bidkar: हादसे में उनके साथ सवार सहयोगी की भी जान चली गयी। Former NCP MLA Tukaram Bidkar: दुर्घटना के बाद एमआईडीसी पुलिस कथित तौर पर घटनास्थल पर पहुंची।

Former NCP MLA Tukaram Bidkar: राकांपा (अजित पवार गुट) के पूर्व विधायक तुकाराम बिडकर की गुरुवार को अकोला-मूर्तिजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिवानी टी पॉइंट के पास एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। खबरों के मुताबिक बिदकर अकोला के सिटी स्पोर्ट्स क्लब में एक बैठक से लौट रहे थे, जहां भाजपा के अमरावती मंडल के नेता और कार्यकर्ता एकत्र हुए थे।

बैठक में राजस्व मंत्री चन्द्रशेखर बावनकुले, श्रम मंत्री आकाश फुंडकर और आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके उपस्थित थे। बावनकुले से मिलने के बाद बिडकर अपनी मोटरसाइकिल पर वापस जा रहे थे जब मालवाहक वाहन उनसे टकरा गया। हादसे में उनके साथ सवार उनके सहयोगी की भी जान चली गयी।

दुर्घटना के बाद एमआईडीसी पुलिस कथित तौर पर घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने वाहन जब्त कर लिया और चालक और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया। बिडकर ने 2004 से 2009 तक मुर्तिज़ापुर के विधायक के रूप में कार्य किया। वह विदर्भ में माली समुदाय के एक प्रमुख राकांपा नेता थे।

