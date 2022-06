Anil Deshmukh: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख मुसीबत में, सीबीआई ने 100 करोड़ रुपये के रिश्वत मामले में आरोपपत्र दायर किया

Highlights सीबीआई ने अपने जवाब में कुछ शर्तों के साथ वाजे का अनुरोध स्वीकार कर लिया था। विशेष न्यायाधीश डी पी शिंगडे ने वाजे की अर्जी मंजूर कर ली। मनसुख हिरेन की हत्या में कथित भूमिका के लिए पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था।

Anil Deshmukh: सीबीआई ने 100 करोड़ रुपये के रिश्वत मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। इस बीच मुंबई की विशेष अदालत ने देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सरकारी गवाह बनने की बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की अर्जी स्वीकार कर ली।

वाजे ने विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल अर्जी में दावा किया था कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले और बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के साथ सहयोग किया है, जिसके बाद अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के तहत एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके इकबालिया बयान को दर्ज किया गया। सीबीआई ने अपने जवाब में कुछ शर्तों के साथ वाजे का अनुरोध स्वीकार कर लिया था।

CBI files charge sheet against former Maharashtra home minister Anil Deshmukh and others in Rs 100-crore bribery case: Officials